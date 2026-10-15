Afrique: La COI porte la voix des îles africaines à Rome

La Commission de l'océan Indien (COI) a présenté devant des investisseurs internationaux la deuxième phase des cas d'investissement des petits États insulaires en développement (PEID) africains. La présentation a eu lieu lors du Forum d'investissement de l'Initiative Main dans la main de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), organisé du 13 au 16 octobre au siège de l'organisation, à Rome.

Ces cas d'investissement s'articulent autour de quatre axes : la valorisation des filières prioritaires, la transformation bleue, le développement des échanges régionaux et la mise à l'échelle de la science et de l'innovation au service des systèmes agricoles et alimentaires. Le secrétaire général de la COI, le Dr Ibrahim Norbert Richard, a résumé les enjeux : «Les îles africaines disposent d'atouts agricoles et maritimes considérables. Elles ont besoin d'investissements à la hauteur de leurs ambitions, et la COI est prête à les structurer avec ses partenaires.»

À Rome, il a également signé avec la FAO un protocole d'accord renouvelé. Ce texte prolonge une collaboration engagée depuis 2013 autour du Programme régional de sécurité alimentaire et de nutrition (PRESAN) de la COI. Il sera mis en oeuvre à travers un plan d'actions. Deux rendez-vous sont déjà annoncés. Le premier est une conférence régionale de suivi du Forum, consacrée à la mobilisation du secteur privé, en février 2027. Le second est une conférence des États insulaires d'Afrique sur la sécurité alimentaire, aux Seychelles, en novembre 2027.