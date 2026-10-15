Tunisie: L'ENIM s'apprête à lancer la plateforme d'intelligence artificielle SmartSDG Tunisia

15 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'École nationale d'ingénieurs de la Manouba s'apprête à lancer la plateforme SmartSDG Tunisia. Il s'agit d'une est une plateforme numérique innovante développée entièrement par des compétences tunisiennes et s'appuyant sur l'intelligence artificielle, les images satellites et les techniques d'observation de la Terre pour soutenir le développement durable en Tunisie.

La plateforme précitée vise à fournir des outils intelligents pour le suivi des indicateurs de développement durable au niveau des vingt-quatre gouvernorats de la Tunisie, à travers le déploiement des données spatiales et des technologies modernes dans l'analyse des données et l'appui à la planification et à la prise de décision.

Il est attendu que le premier tableau de bord intelligent propre à la plateforme, soit dévoilé, le 26 novembre 2026, dans une démarche visant à renforcer le déploiement de l'innovation technologique et des expertises nationales au service du développement durable.

Ce projet vient mettre en valeur le rôle des compétences tunisiennes dans le développement de solutions numériques innovantes qui répondent aux défis de développement et d'environnement, et soutiennent l'exploitation de la technologie moderne dans le suivi des mutations que connaît le pays.

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