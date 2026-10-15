Lundi 12 octobre 2026, lors d'un rassemblement dans l'Ohio pour les élections de mi-mandat, Donald Trump a évoqué le Somaliland comme un pays. Cette république autoproclamée s'est séparée de la Somalie en 1991. Pour l'heure, seul Israël la reconnaît. Mais les mots du président américain ont suscité beaucoup d'espoir au Somaliland.

C'est ce qu'on appelle l'effet papillon, ou comment une simple phrase prononcée lors d'un discours de campagne aux États-Unis finit par avoir des répercussions diplomatiques en Somalie. Tout a commencé par un jeu de mots du président américain, une moquerie xénophobe à l'encontre du Minnesota, État qui accueille la plus grande communauté somalienne des États-Unis.

« On devrait rebaptiser le Minnesota "Somalia Land". Attention, pas "Somaliland". Le "Somaliland" est un pays très différent. Rien à voir. Certains aiment le Somaliland. Il devrait d'ailleurs changer de nom », a prononcé Donald Trump. Quelques heures plus tard, les réseaux sociaux du Somaliland étaient inondés de montages vidéo glorifiant le partenaire américain.

« Une souveraineté protégée par le droit international »

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Dans un communiqué, la présidence du Somaliland dit accueillir « chaleureusement la reconnaissance par le président des États-Unis de la République du Somaliland comme un pays distinct ».

La réponse du gouvernement somalien ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, Mogadiscio appelle les États-Unis « à respecter sa souveraineté [...] protégée par le droit international ». « Au final, Donald Trump pourrait bien reconnaître le Somaliland, explique Cameron Hudson, ancien conseiller aux affaires africaines de la Maison Blanche, mais cela serait uniquement pour faire un affront à la Somalie. »