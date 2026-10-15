Tunisie: Don d'organes au pays - 34 greffes réalisées en 2026 et 1 425 patients en attente

Le don d'organes en Tunisie connaît une progression régulière, portée par une meilleure sensibilisation du public et par la coordination entre les différentes structures intervenant dans le prélèvement et la transplantation. Cette dynamique est au coeur de la campagne organisée à l'occasion de la Journée mondiale et nationale du don d'organes, célébrée le 17 octobre.

Selon Bouthaina Zennad, coordinatrice nationale au Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes, le nombre de dons issus de personnes en état de mort cérébrale a atteint 14 cas entre janvier et début octobre 2026.

Sur la même période, 34 greffes d'organes ont été réalisées en Tunisie : 25 greffes de rein, 3 greffes de foie et 6 greffes de coeur.

Six greffes cardiaques depuis le début de 2026

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La transplantation cardiaque connaît une progression notable. Avant 2020, la Tunisie enregistrait généralement une à deux greffes de coeur par an. Depuis le début de 2026, six transplantations cardiaques ont déjà été réalisées.

Selon la responsable, cette évolution pourrait encore se poursuivre grâce à la disponibilité des compétences médicales, des équipements et des moyens nécessaires.

La Tunisie figure par ailleurs parmi les pays africains les plus avancés en matière de transplantation d'organes. Elle occupe notamment la deuxième place en Afrique, derrière l'Afrique du Sud, pour les greffes cardiaques.

Depuis le lancement de cette activité en 1993, 64 greffes de coeur ont été réalisées dans le pays.

Plus de 2 300 greffes de rein depuis 1986

La transplantation hépatique a également connu un développement important, avec 87 greffes de foie chez l'adulte et 22 chez l'enfant depuis 1987.

Concernant le rein, la Tunisie totalise 2 309 transplantations depuis 1986. Environ 80 % de ces greffes proviennent de donneurs vivants.

Le taux de réussite des greffes rénales atteint 98 %, un niveau comparable à celui enregistré dans les pays développés. Pour les greffes du foie et du coeur, le taux de réussite s'établit à 65 %, correspondant, selon la même source, à la moyenne mondiale.

1 425 patients attendent actuellement une greffe de rein

Malgré ces progrès, les besoins restent importants. Quelque 1 425 patients sont actuellement inscrits sur la liste d'attente pour une transplantation rénale.

Les patients souffrant d'insuffisance rénale peuvent recourir à la dialyse en attendant une greffe. La situation est cependant plus urgente pour les personnes nécessitant une transplantation cardiaque ou hépatique, faute d'alternative thérapeutique durable.

Pour ces patients, la disponibilité rapide d'un organe peut devenir déterminante pour leur survie.

Les greffes prises en charge dans les hôpitaux publics

La transplantation représente également, selon la responsable, un coût global inférieur pour le système de santé par rapport à certains traitements prolongés, notamment la dialyse.

En Tunisie, les greffes d'organes sont prises en charge gratuitement par l'État dans les établissements hospitaliers publics. Leur réalisation en dehors du secteur public n'est pas autorisée par la législation.

Le cadre juridique est notamment fixé par la loi n°22 de 1991 du 25 mars 1991, qui encadre le prélèvement et la transplantation d'organes, protège les donneurs et les patients et interdit toute forme de trafic d'organes.

Près de 17 000 Tunisiens portent la mention « donneur »

Le développement du don d'organes repose également sur la coordination entre plusieurs institutions publiques.

Les services relevant du ministère de l'Intérieur contribuent notamment à faciliter l'ajout de la mention « donneur » sur la carte d'identité nationale et l'inscription au registre national des donneurs.

Aujourd'hui, près de 17 000 personnes portent cette mention sur leur carte d'identité, selon Bouthaina Zennad.

Des actions de sensibilisation sont également menées avec d'autres structures publiques, les médias et différents acteurs de la société afin de mieux faire connaître les procédures de don et leur importance dans le sauvetage de vies humaines.

« Les Pas verts » le 18 octobre

Dans le cadre des actions de sensibilisation, le ministère de la Santé organise le dimanche 18 octobre 2026 la manifestation nationale « Les Pas verts », en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que plusieurs structures publiques.

À Tunis, la sixième édition se déroulera sur la corniche de La Marsa. Trois courses sont prévues : 1 km pour le grand public, 5 km pour les amateurs et 10 km pour les coureurs confirmés et les licenciés de clubs.

La participation est gratuite et ouverte au public.

Cette édition devrait notamment accueillir plusieurs personnes ayant bénéficié d'une transplantation, ainsi que d'anciens donneurs et des citoyens ayant choisi de porter la mention « donneur ».

Des équipes seront également présentes sur place afin de permettre aux personnes qui le souhaitent d'effectuer les démarches nécessaires pour ajouter la qualité de donneur à leur carte d'identité.