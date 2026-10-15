Tunisie - « Monkedh », une plateforme pour accélérer les secours en cas d'arrêt cardiaque

Le projet de plateforme numérique « Monkedh » (منقذ), destinée à accélérer la prise en charge des cas d'arrêt cardiaque, a été au centre d'une réunion de travail tenue mercredi entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et les membres du bureau exécutif de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire.

Selon un communiqué publié jeudi par le ministère de la Santé, cette initiative vise à mettre en relation les services d'aide médicale urgente avec des volontaires formés aux premiers secours, afin de réduire les délais d'intervention.

Un dispositif pour intervenir avant l'arrivée des secours

La plateforme doit permettre d'identifier et de mobiliser rapidement la personne formée la plus proche d'un patient victime d'un arrêt cardiaque.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif est qu'un premier intervenant puisse commencer les gestes de secours et, lorsque cela est possible, utiliser un défibrillateur automatisé externe en attendant l'arrivée des équipes médicales.

Le ministère de la Santé soutient l'initiative

Lors de la réunion, Mustapha Ferjani a exprimé son soutien au projet et souligné l'importance d'améliorer la coordination entre les équipes de secours et les volontaires.

Le ministre a rappelé que, dans les situations d'arrêt cardiaque, chaque minute compte pour sauver une vie.

La plateforme « Monkedh » ambitionne ainsi d'améliorer la coordination entre les différents intervenants, d'accélérer les opérations de secours et de renforcer l'efficacité de la prise en charge préhospitalière.