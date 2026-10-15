Tunisie: Bizerte - Kaïs Saïed commémore le 63e anniversaire de la Fête de l'Évacuation

15 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, jeudi à Bizerte, une cérémonie officielle organisée au Carré des martyrs à l'occasion du 63e anniversaire de la Fête de l'Évacuation.

La cérémonie a débuté par le salut au drapeau national, accompagné de l'hymne tunisien. Le chef de l'État a ensuite passé en revue un détachement des trois armées, qui lui a rendu les honneurs.

Kaïs Saïed s'est ensuite recueilli au pied des plaques commémoratives, où il a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs. Il a également récité la Fatiha à leur mémoire.

Cette commémoration rend hommage à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté de la Tunisie.

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