Tunisie: Fête de l'Évacuation - Le Conseil national des régions et des districts appelle à préserver la souveraineté du pays

À l'occasion du 63e anniversaire de la Fête de l'Évacuation, le Conseil national des régions et des districts a affirmé, ce jeudi, que la protection de l'État, de ses institutions, de sa sécurité et de sa stabilité constitue une responsabilité nationale collective.

Dans un communiqué publié à cette occasion, le Conseil a appelé à faire preuve de vigilance face à tout ce qui pourrait porter atteinte aux intérêts supérieurs du pays ou à sa cohésion nationale.

Il a rappelé que la Fête de l'Évacuation représente l'une des grandes étapes de l'histoire contemporaine de la Tunisie, marquant l'achèvement du processus de libération nationale et le départ définitif des forces coloniales françaises du territoire tunisien.

Hommage aux résistants et aux martyrs

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Le Conseil a souligné que cette date symbolise également l'aboutissement d'un long parcours de résistance et de sacrifices auquel ont participé des Tunisiens issus de toutes les régions, villes et villages du pays.

Il a rendu hommage aux résistants, militants et martyrs ayant contribué à la lutte pour la liberté, l'indépendance et la dignité nationale.

Renforcer l'indépendance économique

Le Conseil national des régions et des districts a également estimé que la préservation des acquis de l'indépendance passe par le renforcement des capacités nationales.

Il a notamment appelé à protéger les richesses et les ressources du pays, à soutenir la production nationale, à valoriser les compétences tunisiennes et à améliorer la résilience de l'économie.

Selon le Conseil, ces orientations doivent permettre de renforcer l'indépendance des choix économiques et sociaux de la Tunisie et de mobiliser les ressources du pays au service des citoyens et des générations futures.

Rejet de toute forme de dépendance ou d'ingérence

Dans son communiqué, le Conseil a réaffirmé son rejet de toute forme de dépendance, de soumission ou d'ingérence susceptible d'affecter la souveraineté nationale.

Il a également insisté sur le droit de la Tunisie à définir librement ses orientations et ses choix en fonction de la volonté de son peuple et de ses intérêts supérieurs, tout en préservant l'indépendance de sa décision nationale.

La Tunisie célèbre, ce jeudi 15 octobre 2026, le 63e anniversaire de la Fête de l'Évacuation, qui commémore le départ du dernier soldat français de Bizerte le 15 octobre 1963.

Cette date reste profondément ancrée dans la mémoire nationale comme un symbole du parachèvement de la souveraineté et de la restauration de l'intégrité territoriale du pays.