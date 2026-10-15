Cote d'Ivoire: Coopération sino-ivoirienne - Le navire-hôpital chinois entame ses prestations à Abidjan

Le Port autonome d'Abidjan a accueilli, le mercredi 14 octobre 2026, le navire-hôpital chinois dénommé « Arche du Bonheur ». Cette escale s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique impulsé par les Présidents Alassane Ouattara et Xi Jinping.

Il s'agit de la toute première mission outre-mer de ce bâtiment médical, déployé dans le cadre de la mission Harmonie 2026, ainsi que de la première visite d'un navire-hôpital de la marine chinoise sur les côtes ivoiriennes.

L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, S.E.M. Wu Jie, a souligné que ce bâtiment concrétise l'engagement de l'armée chinoise à mener des actions d'assistance médicale humanitaire à l'échelle internationale.

Saluant la qualité des dispositions prises pour accueillir le navire, il a également exprimé ses sincères remerciements au ministère ivoirien de la Défense, à la Marine nationale ivoirienne ainsi qu'aux autorités portuaires et sanitaires.

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Du 14 au 21 octobre 2026, l'équipage médical dispensera gratuitement des consultations, des soins spécialisés et des interventions chirurgicales au profit des populations civiles et des personnels des Forces de défense et de sécurité.

Placées sous le signe de la paix, de la fraternité et de la solidarité, ces activités permettront aux médecins militaires chinois et au Service de santé des armées de Côte d'Ivoire de partager leurs expériences.