Cote d'Ivoire: Conseil des ministres - Le budget 2027 fixé à 18 466 milliards de FCFA

Le gouvernement prévoit une hausse de 6,4 % du budget de l'État pour 2027. La lutte contre la criminalité économique et financière, la formation professionnelle, la recherche minière et les alertes sanitaires figurent également parmi les principaux dossiers examinés.

Le Conseil des ministres du mercredi 14 octobre 2026, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au Palais de la Présidence de la République, à Abidjan, a adopté plusieurs mesures majeures concernant les finances publiques, la justice, l'emploi des jeunes, le secteur pétrolier et la santé.

Un budget 2027 de 18 466 milliards de FCFA

Le principal point à retenir est l'adoption du projet de loi de finances portant le budget de l'État pour l'année 2027 à 18 466,1 milliards de FCFA, contre 17 350,2 milliards en 2026, soit une progression de 6,4 %.

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Ce budget s'appuie sur une prévision de croissance économique de 6,6 % en 2027, contre 6,2 % en 2026. Le déficit budgétaire devrait, quant à lui, reculer à 3,5 % du produit intérieur brut (PIB), contre 3,8 % en 2026.

Parmi les principales mesures annoncées figurent la mobilisation de 100 milliards de FCFA pour le démarrage des activités du Fonds souverain de Côte d'Ivoire et une enveloppe de 70 milliards de FCFA destinée aux études nécessaires à la mobilisation des financements et à l'exécution des projets du Plan national de développement (PND) 2026-2030.

Le Conseil a également adopté le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour 2025. Les recettes mobilisées se sont élevées à 15 654,2 milliards de FCFA, pour des dépenses exécutées de 15 285,1 milliards. L'exercice s'est ainsi soldé par un excédent de trésorerie de 369,1 milliards de FCFA.

Un dispositif judiciaire renforcé contre la criminalité financière

Dans le domaine de la justice, le gouvernement a adopté un projet de loi portant création, compétence et organisation du pool des juridictions pénales économiques et financières. Ce dispositif comprendra une juridiction spécialisée de premier degré, le Pôle pénal économique et financier, et une cour d'appel spécialisée chargée d'examiner les recours.

Cette organisation vise à mieux adapter les poursuites et les jugements à la complexité des infractions économiques et financières, notamment celles présentant un caractère transnational.

124,3 milliards de FCFA pour les compétences et l'emploi

Le Conseil a ratifié un accord de prêt de 189,6 millions d'euros, soit environ 124,37 milliards de FCFA, conclu avec l'Association internationale de développement (AID), pour financer la première phase du projet Compétences pour l'innovation, la résilience et les aspirations (SIRA).

Ce financement doit contribuer à améliorer la qualité de la formation professionnelle, à moderniser l'information sur le marché du travail et à soutenir la création de centres d'équipements partagés. Le programme prévoit également d'élargir les possibilités de stages et d'apprentissage pour les jeunes non scolarisés et ceux sans emploi.

Pétrole, mines, pêche et télécommunications

Le gouvernement a adopté un nouveau cadre réglementaire encadrant les activités liées aux produits pétroliers et aux biocarburants, de l'importation au transport, en passant par le stockage, la distribution et l'analyse. Le texte entend notamment renforcer la lutte contre la fraude et les exigences de sécurité et de protection de l'environnement.

Six permis de recherche minière, valables quatre ans, ont par ailleurs été attribués à des sociétés pour l'exploration de l'or, du cuivre et du nickel dans plusieurs départements du pays.

Dans le secteur de la pêche, un décret institue des périodes de repos biologique dans les eaux maritimes, lagunaires et lacustres afin de favoriser la reconstitution des stocks de poissons. Un autre texte fixe les modalités financières liées à la libération et au réaménagement de fréquences dans la bande 3 300-3 600 MHz, nécessaire au déploiement de la technologie mobile 5G.

Cancer du sein et fièvre jaune : deux alertes sanitaires

Au titre des divers, le Conseil a fait le point sur la campagne Octobre Rose consacrée à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Selon les chiffres communiqués, la Côte d'Ivoire enregistre environ 20 000 nouveaux cas de cancer par an, dont 5 000 cancers du sein, tandis que 6 000 dépistages sont réalisés annuellement.

Le gouvernement a rappelé la gratuité du dépistage durant tout le mois d'octobre et la réduction du coût de la mammographie à 2 000 FCFA. L'ouverture, avant la fin de l'année 2026, d'un centre d'excellence en radiothérapie et en oncologie médicale à Grand-Bassam est également annoncée.

Autre sujet de préoccupation : la fièvre jaune. Le Conseil a été informé de 23 cas recensés dans le nord du pays, notamment dans la région du Bounkani, dont 11 décès. Les populations non vaccinées sont invitées à se faire immuniser, les autorités indiquant disposer de stocks suffisants de vaccins.

Enfin, au plan diplomatique, le Conseil a donné son agrément à la nomination de Laure Huberty comme ambassadrice du Grand-Duché de Luxembourg en Côte d'Ivoire, avec résidence à Dakar. Il a également entendu le compte rendu de la participation ivoirienne à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue à New York du 22 au 29 septembre 2026.

Le prochain Conseil des ministres est annoncé pour le mercredi 21 octobre 2026, à Abidjan.