Afrique: Conférence internationale de la mobilité durable et du climat - Tout est fin prêt pour des travaux fructueux du 19 au 22 octobre

La IIe Conférence internationale de la mobilité durable et du climat (Cimdc 2026) se tiendra du 19 au 22 octobre 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Et, à en croire Kouakou Kouakou Romain, Dg de l'Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (Amuga) - coorganisatrice avec la Codatu (Coopération pour le développement et l'amélioration des transports urbains et périurbains) -, tout est fin prêt pour des travaux fructueux.

Il s'exprimait le 15 octobre 2026 à la faveur d'un point de presse au siège de son institition à Cocody-Les Deux Plateaux. Après la première édition, tenue en 2022 à Dakar, l'édition 2026, qu'abrite la Côte d'Ivoire, a pour ambition de marquer le point de départ de la mise en oeuvre à grande échelle de solutions innovantes en matière de mobilité durable dans les villes africaines, a souligné Kouakou Kouakou Romain. C'est dans cette perspective que les travaux s'articuleront autour « de quatre grands axes : intégration de la mobilité et de l'urbanisme ; gouvernance, financement et durabilité ; mobilité durable et climat ; innovations technologiques et sociales », a-t-il rappelé.

Le Dg de l'Amuga a également indiqué que le choix d'Abidjan est le fruit d'une volonté politique, mais aussi des performances enregistrées par la Côte d'Ivoire depuis son accession à l'indépendance, lesquelles ont connu une accélération fulgurante depuis 2011, notamment grâce à la mise en place d'infrastructures de transport adaptées à l'urbanisation rapide. « Abidjan se veut donc un laboratoire d'une mobilité urbaine efficiente et efficace en Afrique », a-t-il soutenu.

À en croire Kouakou Kouakou Romain, cette volonté s'affirmera clairement lors d'activités majeures qui meubleront la Conférence, en plus des panels, ateliers et autres communications attendues. Il s'agit notamment de la XIXe Conférence scientifique Codatu et de la table ronde entre le Conseil stratégique de l'Amuga et les maires du périmètre des transports urbains (Ptu) du Grand Abidjan.

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La soirée de modernisation du transport artisanal - qui assure 70 à 80 % de la mobilité - et le Forum d'affaires Cimdc-UE 2026 constituent également des occasions d'échanges stratégiques offertes par la Conférence aux porteurs de projets, aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'oeuvre ainsi qu'aux bailleurs de fonds nationaux et étrangers, bilatéraux et multilatéraux.

Outre les visites techniques, qui permettront aux participants d'observer la dynamique en cours en Côte d'Ivoire, l'Assemblée générale de l'Association des autorités africaines organisatrices de la mobilité (Auma) figure parmi les activités de premier plan prévues à l'agenda de la Cimdc 2026. Le Dg de l'Amuga d'ajouter que les travaux déboucheront sur la Déclaration d'Abidjan appelée à être portée à la COP31, qui se tiendra du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Türkiye.