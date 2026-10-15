Cote d'Ivoire: Bonoua - Le voleur de poulets appréhendé à l'aube avec neuf volailles

15 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Les habitants du quartier Château, à Bonoua, peuvent pousser un ouf de soulagement.

Un individu soupçonné de multiplier les vols de poulets dans les cours des habitations a été appréhendé 11 octobre 2026 aux environs de 5 h du matin, non loin du collège Jésus-Marie. Il transportait neuf poulets dans un sac.

Les faits

Le quartier Château, à Bonoua, était devenu le terrain de chasse d'un voleur de volailles.

Selon les informations rapportées, l'individu avait pris l'habitude de s'introduire nuitamment dans les cours d'habitations pour dérober les poulets qui passent la nuit perchée sur les branches des arbres.

M. A. Kanga, une victime explique que le présumé voleur se serait rendu à deux reprises à son domicile. Au total, plus de 20 poulets auraient été emportés au cours de ces passages.

Mais les habitudes présumées de l'individu ont fini par le rattraper. Aux environs de 5 h du matin de ce samedi 10 octobre 2026, il a été appréhendé non loin du collège Jésus-Marie, à Bonoua.

Au moment de son interpellation, il transportait un sac contenant neuf poulets.

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