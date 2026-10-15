Tunisie-Corée du Sud - Un accord pour renforcer les industries automobile et technologique

La Tunisie et la Corée du Sud franchissent une nouvelle étape dans leur coopération industrielle avec la signature d'un protocole d'accord entre la Tunisian Automotive Association (TAA) et la Korea Auto Parts Association (KAPA).

Cet accord ouvre de nouvelles perspectives de partenariat dans les domaines de l'automobile, de la technologie, de l'innovation et de la recherche et développement.

Selon des publications de la TAA sur ses réseaux sociaux, le protocole a été signé à l'occasion d'une mission d'affaires coréenne organisée en Tunisie du 11 au 14 octobre 2026.

Une délégation de 12 entreprises et pôles d'innovation

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La délégation sud-coréenne était composée de 20 participants représentant 12 entreprises et structures d'innovation. Sa mission visait à explorer les opportunités d'investissement, de coopération technologique et de transfert de savoir-faire entre les deux pays.

Le programme a débuté le 12 octobre en présence de Lee Tae-won, ambassadeur de Corée du Sud à Tunis, tandis que Kaïs Darragi, ambassadeur de Tunisie à Séoul, est intervenu par message vidéo.

La rencontre a été marquée par des présentations consacrées aux écosystèmes industriels tunisien et coréen, suivies de réunions B2B ciblées entre entreprises et acteurs économiques des deux pays.

Automobile, robotique et microélectronique au coeur de la coopération

La coopération ne se limite pas aux équipements automobiles traditionnels. Elle s'étend également aux technologies avancées, à la robotique, à la microélectronique et à la R&D.

Le 13 octobre, la délégation coréenne, comprenant notamment des représentants des pôles d'innovation Innopolis de Gunsan, Cheonan-Asan, Cheongju et Gumi, a visité l'écosystème industriel et technologique de Sousse.

Les participants ont ainsi découvert plusieurs structures actives dans l'innovation et la recherche, dont Novation City, ENOVA Robotics, l'École nationale d'ingénieurs de Sousse (ENISo), le Centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie (CRMN), le Centre de ressources technologiques (CRT) ainsi que Tunisie Plastiques Systèmes (TPS).

Des compétences tunisiennes à intégrer aux chaînes de valeur

Ces échanges ont mis en avant les compétences tunisiennes dans les domaines de l'ingénierie, de la robotique, de la recherche appliquée et de la microélectronique.

La mission, conduite par la KAPA, visait notamment à rapprocher les écosystèmes d'innovation tunisien et sud-coréen et à identifier de nouvelles pistes de coopération.

À terme, ces partenariats pourraient permettre aux entreprises coréennes de davantage mobiliser les compétences tunisiennes et de les intégrer dans les chaînes de valeur de l'industrie automobile et des secteurs technologiques connexes.