Cote d'Ivoire: Bonoua - Deux élèves volent les fils électriques qu'ils avaient installés avec leur enseignant

Un enseignant en techniques du bâtiment a été victime dans la nuit du 10 octobre 2026 d'un vol de fils électriques d'une valeur estimée à près d'un million de FCFA, à Bonoua-Château.

Les faits

Un enseignant en techniques du bâtiment avait entrepris des travaux d'installation de fils électriques avec ses élèves dans sa résidence privée qu'il est en train de construire.

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Les travaux n'ayant pas été achevés dans la journée, l'enseignant a décidé de les reprendre le lendemain. Mais à son retour sur les lieux, il a constaté avec étonnement que l'ensemble des fils électriques installés avait disparu pendant la nuit.

Le préjudice est estimé à près d'un million de FCFA, selon les informations communiquées.

Face à cette disparition, l'enseignant a entrepris des recherches afin de comprendre les circonstances du vol. C'est au cours de ces démarches qu'il a découvert des éléments l'amenant à soupçonner deux de ses élèves.

Ces derniers, qui ont participé à la pose des fils électriques, sont soupçonnés d'être revenus sur les lieux pendant la nuit pour les emporter.

Pressés de questions, 2 de des élèves, qui avaient participé aux travaux d'installation ont avoué leur forfait.

Ils ont expliqué qu'ils avaient besoin d'argent pour régler des problèmes personnels.