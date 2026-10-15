Cote d'Ivoire: Séguéla - African Hope Foundation offre 150 kits scolaires aux élèves de Sagbakoro

Les élèves de Sagbakoro, dans la commune de Dualla, département de Séguéla, ont bénéficié d'un important soutien à l'occasion de la rentrée scolaire. Le 9 octobre 2026, African Hope Foundation a procédé à la distribution de 150 kits scolaires aux écoliers de la localité, lors d'une cérémonie placée sous la présidence du sous-préfet de Dualla, Albert Bony, en présence du chef du village de Sagbakoro et des chefs des autres villages de la sous-préfecture.

Selon le délégué régional de la fondation, Traoré Bazoumana, cette initiative vise à accompagner les élèves dans leur parcours éducatif en leur fournissant les outils nécessaires à leur apprentissage. Cette action témoigne de l'engagement de la fondation en faveur de l'éducation et de la réussite scolaire des enfants.

Au nom de la communauté éducative, le président du Comité de gestion des établissements scolaires (Coges), Soumahoro Massé, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour ce geste de solidarité en faveur des élèves de Sagbakoro.

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Pour sa part, le chef du village, Soumahoro Boikiè, a salué une initiative qui contribue à renforcer les efforts du gouvernement en vue d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Rappelant que l'école demeure « un passeport pour la réussite sociale », il a encouragé les parents à accorder une place centrale à l'éducation de leurs enfants.

À la clôture de la cérémonie, le sous-préfet, Albert Bony, a exhorté les parents à scolariser tous leurs enfants et invité les bénéficiaires à faire preuve de sérieux dans leurs études afin de réussir leur parcours scolaire et de mieux préparer leur avenir.