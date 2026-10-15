Cote d'Ivoire: Assainissement rural/Soutenance de thèse - Une solution durable testée dans le Tonkpi

15 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Fatou Sylla

Mettre fin à la défécation à l'air libre, c'est bien. Savoir que faire des boues de vidange après, c'est encore mieux. C'est tout l'enjeu de la thèse de doctorat de Konaté Balla Moussa, soutenue le jeudi 8 octobre 2026, à l'Université Polytechnique de Man (UP-Man).

Selon une note d'information, elle était intitulée « Incidence de l'Atpc dans la région du Tonkpi et essai de traitement des boues de vidange sur lit de séchage planté ». Dirigée par Dr Ouattara Pétémanagnan Jean-Marie, Maître de Conférences, l'impétrant a obtenu la mention Très honorable devant un jury présidé par Prof. Coulibaly Lacina, président de l'UP-Man.

La recherche s'est déroulée dans les départements de Biankouma et Sipilou. D'abord, elle évalue l'Assainissement total piloté par la communauté (Atpc), où le village se mobilise pour que chaque ménage ait et utilise une latrine.

Le constat est clair : L'Atpc fonctionne. Dans plusieurs localités, l'accès aux latrines est passé à 97 % à 100 %, tant dans les ménages que dans les écoles. La défécation à l'air libre est tombée à 0 %. Reste le maillon souvent oublié : le traitement.

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Sans solution, les boues vidangées polluent les champs et les rivières. Le doctorant a expérimenté une technologie simple et écologique : le lit de séchage planté. Un bassin de gravier où poussent des plantes fourragères locales, Pennisetum purpureum (herbe à éléphant) et Panicum maximum.

La meilleure performance est obtenue avec l'herbe à éléphant, à une charge de 13,7 mm/j : croissance satisfaisante et épuration élevée. Les effluents traités peuvent être rejetés sans polluer. C'est une boucle complète : la mobilisation communautaire alliée au traitement local à faible coût. Une innovation recommandée pour un assainissement vraiment durable en milieu rural.

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