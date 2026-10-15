Cote d'Ivoire: Fête des ignames - Arrah célèbre son pilier culturel, fin décembre

La Fête des ignames ou "Bédiélouo" en pays Agni Ahua se tiendra du 23 au 27 décembre, dans la ville d'Arrah, avec un riche menu au centre duquel l'exposition des créations artisanales locales.

« Bédiélouo », ou la fête des ignames, sera célébrée cette année du 23 au 27 décembre 2026, dans le département d'Arrah, capitale de l'Ahuanou (pays des Agni Ahua). C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue le 7 octobre 2026, au siège de Côte d'Ivoire Tourisme, à Cocody.

A côté des activités traditionnelles, notamment la parade royale, les repas en famille, les animations publiques et les concours culinaires, l'innovation majeure présentée par le commissaire général, Venance Adjé, est la mise en place de l'« Espace Akwaba » dédié aux activités promotionnelles et commerciales. Il accueillera plusieurs expositions, dont une consacrée aux créations artisanales. Elle permettra aux artisans locaux et ceux qui viendront de tous horizons de montrer et commercialiser leur savoir-faire.

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L'espace sera aussi un lieu de détente et de réjouissance, mettant à l'honneur toutes les communautés vivant à Arrah ainsi que leurs invités. Le thème retenu par le commissariat général, cette année, est : « Bédiélouo, facteur de brassage culturel et de cohésion sociale ».

A Arrah, la fête des ignames marque le nouvel an traditionnel et est devenue l'une des principales manifestations culturelles, bénéficiant de la confiance des institutions étatiques, des partenaires au développement et de personnalités de renom.

Cette année, elle est placée sous l'autorité royale de Sa Majesté Nanan Koffi Kpli II, chef de la tribu Ahua et sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie. Elle bénéficie, en outre, du soutien de Côte d'Ivoire Tourisme, de la mairie d'Arrah, dont la maire Harlette Badou N'Guessan était présente à la conférence de presse, de la Mutuelle pour le développement intégral d'Arrah (Mudiar) et de personnalités locales de premier plan comme le député d'Arrah, Mathias Ahoudjon N'Guessan.

La Fête des ignames, rappelons-le, est une tradition annuelle célébrée par les différentes ethnies akan dans l'Est de la Côte d'Ivoire. Elle marque la fin d'une récolte abondante, symbolise le début d'une nouvelle année et constitue une occasion privilégiée de communion avec les esprits des ancêtres.