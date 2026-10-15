Tunisie: PLF 2027 - Exonération fiscale pour les batteries de stockage, taxes réduites sur les smartphones et hausse de la taxe de voyage

Le texte du projet de loi de finances pour l'année 2027 a stipulé que les batteries destinées au stockage de l'électricité et inscrites sous la position tarifaire numéro 8507 bénéficieront de l'exonération des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle exigée au profit du Fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'industrie, des services et de l'artisanat lors de l'importation.

Selon le projet, l'exonération est accordée après l'obtention de l'avis technique des services compétents du ministère chargé de l'industrie.

Le projet a également proposé la réduction des droits de douane sur les smartphones et les capteurs solaires à 10% et la hausse de la taxe de voyage vers l'étranger de 60 à 80 dinars.

Le projet de loi de finances pour l'année 2027 repose sur un ensemble de priorités fondamentales, dont les plus importantes sont le soutien à la sécurité alimentaire à travers le financement de projets dans le domaine de la production agricole, l'appui aux petits agriculteurs et le soutien au système de la filière oléicole.