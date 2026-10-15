Tunisie: Calendrier fiscal - Le vendredi 16 octobre dernier délai pour le dépôt des déclarations mensuelles et trimestrielles

15 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Direction générale des impôts a rappelé que, conformément au calendrier fiscal adopté, le vendredi 16 octobre 2026 est le dernier délai pour le dépôt de nombre de déclarations fiscales.

Ce délai mentionné comprend à la fois la déclaration mensuelle pour les personnes physiques et la déclaration trimestrielle propre aux personnes soumises au régime forfaitaire et rattachées au régime réel.

Dans ce même contexte, la Direction générale des impôts a rappelé que dans le cas où le dernier jour pour le dépôt de l'une des déclarations fiscales coïncide avec un dimanche ou un jour férié, il est permis de déposer la déclaration concernée le jour suivant, et ce, sans payer de pénalités.

A noter que cette échéance du calendrier fiscal s'inscrit dans le cadre de la généralisation progressive des procédures de télé-déclaration et de télépaiement engagée par les autorités financières tunisiennes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Afin de moderniser l'administration fiscale et d'optimiser le recouvrement des recettes de l'État, le ministère des Finances impose désormais l'utilisation de la plateforme numérique du système d'information douanier et fiscal pour les contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) et de la Direction des moyennes entreprises (DME).

Pour les personnes physiques et les assujettis au régime forfaitaire, cette numérisation vise à fluidifier les circuits administratifs, à désengorger les recettes des finances régionales et à réduire les délais de traitement des déclarations de revenus.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.