Tunisie: Baptisée « 619 », l'OTEF lance une campagne pour inciter à consommer tunisien

Le président du bureau régional de l'Organisation tunisienne de l'éducation et de la famille (OTEF) à Sfax, Mohamed El Adhar, a confirmé que la campagne « 619 » vise à ancrer la culture de la consommation du produit tunisien à travers une action collective à laquelle participent plusieurs parties. Et ce, en guise de soutien aux entreprises économiques nationales et pour renforcer l'économie locale et nationale.

Dans une déclaration accordée au micro de Diwan FM, Adhar a expliqué que dans le cadre de cette campagne, une initiative a été lancée pour l'implantation de clubs « 619 » dans les jardins d'enfants, les établissements éducatifs, les maisons de la culture et des jeunes ainsi qu'au sein des facultés. Et ce, en coopération avec les ministères de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Jeunesse et de la Culture. L'objectif est de diffuser la culture de la consommation du produit tunisien auprès des différentes tranches d'âge.

L'intervenant a ajouté que la campagne s'emploie également à communiquer avec les entreprises économiques nationales et à les appeler à améliorer la qualité de leurs produits et à veiller à la maîtrise de leur coût, de manière à renforcer leur capacité à faire face à la concurrence et à encourager le consommateur tunisien à s'orienter vers les produits tunisiens, aux côtés de la réclamation du soutien de l'État aux entreprises économiques nationales.

Adhar a insisté sur l'importance de cette initiative dans le soutien de l'économie nationale, considérant que « gagner la bataille économique nécessite de changer la culture de la consommation et de renforcer la confiance dans le produit tunisien », a-t-il indiqué tout en affirmant que la poursuite des modèles de consommation actuels n'aide pas à réaliser cet objectif.

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