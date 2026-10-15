Tunisie: ScholarGPS 2026 - L'Université de Monastir 2e en Tunisie et 16e mondiale en statistiques

15 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'Université de Monastir occupe la deuxième place à l'échelle nationale et la 1401e position mondiale dans le classement international ScholarGPS 2026 des universités et institutions de recherche.

L'établissement tunisien se distingue particulièrement dans certaines disciplines, avec une 16e place mondiale en statistiques et une 634e place mondiale en sciences physiques.

Selon les données publiées, ce classement met en évidence la présence scientifique de l'Université de Monastir ainsi que sa contribution à la recherche et à la production académique aux niveaux national et international.

Plus de 22 000 publications scientifiques

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L'Université de Monastir totalise 22 305 publications scientifiques. Entre 2021 et 2025, elle a enregistré une production moyenne d'environ 1 650 publications par an.

Ces résultats reflètent les efforts des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des différentes structures de recherche de l'université pour renforcer la production scientifique, améliorer la qualité des travaux et accroître la visibilité internationale de l'établissement.

À l'échelle nationale, l'Université de Sfax arrive en tête du classement général ScholarGPS 2026.

Un classement couvrant plus de 30 millions de chercheurs

Le classement ScholarGPS 2026 propose une évaluation quantitative et qualitative de la production scientifique mondiale. Il prend en compte plus de 30 millions de chercheurs et plus de 3 400 établissements académiques répartis dans 135 pays.

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