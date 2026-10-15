Tunisie - La pêche au poulpe interdite jusqu'au 15 novembre 2026

La période d'interdiction de la pêche au poulpe en Tunisie a été prolongée jusqu'au 15 novembre 2026, à la suite d'une décision du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche prise le 14 octobre.

Cette mesure s'appuie sur les résultats du suivi scientifique annuel mené par l'Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), en coordination avec les structures chargées du contrôle des activités de pêche.

Des poulpes encore trop petits pour la commercialisation

Les analyses réalisées sur les spécimens collectés ont montré que la majorité des poulpes observés présentent un poids inférieur au seuil marchand minimal légal fixé à un kilogramme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à cette situation, la Commission consultative d'organisation de la pêche, réunie le 13 octobre 2026, a recommandé de prolonger d'un mois supplémentaire la période d'interdiction.

Préserver la ressource halieutique

Cette prolongation doit permettre aux poulpes de bénéficier d'une période supplémentaire de croissance biologique avant la reprise de la pêche.

L'objectif est également de préserver les stocks de poulpe et les ressources halieutiques dans les eaux tunisiennes, tout en favorisant une exploitation plus durable de cette espèce.