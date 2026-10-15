Togo: Li Qiang promet d'importer plus de produits togolais

Le Premier ministre chinois Li Qiang s'est entretenu jeudi à Pékin avec le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Les deux hommes ont promis d'approfondir une coopération portée, selon Li, par « de nouveaux sommets » atteints par les relations bilatérales ces dernières années.

Li a rappelé que le président Xi Jinping avait reçu Faure Gnassingbé mardi. Les deux dirigeants avaient alors élevé la relation au rang de « communauté Chine-Togo de destin partagé pour la nouvelle ère » et tracé de nouvelles perspectives de coopération.

Le PM chinois a proposé de renforcer les échanges dans les infrastructures, la modernisation agricole et la finance, et d'« explorer de nouveaux domaines de croissance ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Chine est prête à importer davantage de produits de qualité du Togo, a-t-il dit, en invitant Lomé à profiter des mesures de facilitation chinoises, dont le traitement tarifaire nul et le « circuit vert » amélioré pour les produits exportés vers la Chine.

Il a aussi cité la santé, la jeunesse, la culture, les groupes de réflexion et les échanges entre collectivités locales. Pékin entend mettre en oeuvre avec Lomé et les autres pays africains les dix actions de partenariat Chine-Afrique, afin de contribuer à la paix et à la prospérité du continent.

Faure Gnassingbé a salué une amitié ancienne et un développement chinois qui « sert d'exemple au monde ».

Il a réaffirmé le soutien du Togo au principe d'une seule Chine et son souhait d'approfondir la coopération dans l'économie et le commerce, l'investissement, les produits agricoles, la quarantaine douanière, la science et la technologie, l'intelligence artificielle, les infrastructures et la formation.

Le Togo soutient aussi le règlement des différends et des crises en Afrique par le dialogue, et veut renforcer la coordination multilatérale avec la Chine pour préserver la paix et la stabilité régionales.