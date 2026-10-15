Congo-Kinshasa: Zéro tarif douanier - Le pays peaufine ses stratégies pour capter les avantages du marché chinois

La RDC renforce sa stratégie de conquête du marché chinois à travers une Task Force mise en place par l'Agence nationale de promotion des exportations (Anapex). Ce mécanisme vise à mieux organiser les producteurs, à standardiser les produits agricoles et à concrétiser les opportunités commerciales, avec un accent particulier sur la filière du piment. Les précisions ont été apportées par Thythy Nsumbu, Directeur en charge du Développement des produits et de l'Assistance technique à l'Anapex, lors d'un entretien avec la presse.

La République démocratique du Congo entend accroître la présence de ses produits sur le marché chinois. Pour y parvenir, l'Anapex mise sur une Task Force destinée à rapprocher les producteurs congolais des acheteurs chinois et à lever les obstacles qui freinent encore les exportations.

Déjà opérationnelle depuis plusieurs mois, cette initiative accorde une attention particulière au piment bec d'oiseau séché, considéré comme un produit de diversification à fort potentiel. L'enjeu est de structurer la production nationale afin de répondre aux exigences du marché international, tant en matière de quantité que de qualité.

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« Nous travaillons déjà. Nous ne sommes plus dans les pensées, nous sommes déjà dans l'action », a affirmé Thythy Nsumbu, soulignant que la démarche repose sur l'existence de débouchés commerciaux et la nécessité de mobiliser les capacités agricoles du pays.

L'objectif évoqué est d'atteindre une production de 50 000 tonnes de piment, nécessitant, selon ses explications, environ 30 000 hectares. Des propriétaires de concessions agricoles ont déjà manifesté leur intérêt pour participer à cette dynamique.

Pour accéder durablement au marché chinois, la RDC doit également miser sur la standardisation des produits. Le processus concerne toute la chaîne, depuis la plantation jusqu'à l'exportation, en passant par la conservation, le séchage et le conditionnement.

En parallèle, l'Anapex travaille avec les institutions concernées pour faciliter les procédures administratives et assurer un meilleur suivi des dossiers commerciaux entre la RDC et la Chine. La sélection d'opérateurs expérimentés et capables d'honorer les contrats constitue également une priorité.

Au-delà du piment, cette initiative s'inscrit dans une stratégie de diversification des exportations congolaises, notamment à travers la valorisation du café, du cacao, du gingembre et du moringa. Pour la RDC, l'objectif est de réduire la dépendance aux matières premières minérales et de faire du potentiel agricole national une source accrue de revenus à l'international.