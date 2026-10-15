Congo-Kinshasa: Cap-Town - Acacia Bandubola porte haut la vision du pays pour transformer le secteur des hydrocarbures

En marge de la 5e édition de la Semaine africaine de l'énergie (Africa Energy Week), qui se tient du 12 au 16 octobre 2026 en Afrique du Sud sous le thème « Façonner l'avenir de l'énergie africaine », la République Démocratique du Congo s'impose comme un acteur incontournable de la scène énergétique continentale.

Présente à ce rendez-vous majeur d'échanges entre décideurs politiques, bailleurs de fonds et géants de l'industrie, la Ministre d'État, Ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandubola Mbongo, a captivé l'attention des investisseurs mondiaux par une plaidoirie stratégique, maîtrisée et ambitieuse.

À la tête d'une importante délégation congolaise, la Ministre d'État a incarné avec prestance ce mardi 13 octobre, la vision audacieuse du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que l'action déterminée du Gouvernement conduit par la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka.

Un nouveau paradigme : De « scandale géologique » à hub d'investissements crédibles

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Devant un parterre d'acteurs majeurs de l'industrie internationale, Acacia Bandubola Mbongo a affirmé la ferme volonté du pays de briser les vieux paradigmes. La RDC ne se contente plus d'être qualifiée de « scandale géologique » ; elle s'affirme désormais comme une destination compétitive, attractive, transparente et crédible pour les capitaux mondiaux.

Forte d'un potentiel exceptionnel estimé à plus de 22 milliards de barils de réserves, la RDC met en avant d'importants blocs ouverts à l'exploration, judicieusement répartis dans :

* La Cuvette centrale ;

* Les bassins de la branche ouest du Rift Est-Africain (notamment les grabens Tanganyika et Albertine) ;

* Le bassin côtier de la façade Atlantique.

Garanties, réformes structurelles et développement des infrastructures

Pour sécuriser et éclairer le choix des investisseurs, la Ministre d'État, Ministre des Hydrocarbures Acacia Bandubola Mbongo a mis en lumière une avancée majeure : l'opérationnalisation de la Banque nationale des données pétrolières, un outil souverain mis en place par le Ministère pour centraliser, conserver et sécuriser l'ensemble des informations géologiques du pays.

Dans le même esprit de modernisation, la RDC est engagée dans la révision stratégique de la Loi n° 15/012 du 1eᣴ août 2015 portant régime général des hydrocarbures. Cette réforme vise à instaurer un cadre fiscal et juridique :

* Plus incitatif, lisible et prévisible ;

* Rigoureux en matière de protection de l'environnement ;

* Résolument axé sur le contenu local et l'émergence d'une expertise nationale.

Face aux besoins pressants d'une population de près de 120 millions d'habitants dont la consommation nationale dépasse 600 000 mètres cubes de carburant par mois , Acacia Bandubola Mbongo a lancé un appel ciblé aux partenaires d'affaires pour moderniser la chaîne logistique, étendre le réseau de pipelines, accroître les capacités de stockage et développer des unités de raffinage locales, en particulier dans les grands pôles économiques que sont le Grand Katanga, le Kongo Central et la capitale Kinshasa.

Souveraineté énergétique et leadership régional

Pour la RDC, sous le leadership du Président Félix Antoine Tshisekedi et la coordination stratégique de la Première Ministre Judith Suminwa, la souveraineté énergétique dépasse la simple possession de ressources sous-terraines. Elle implique impérativement leur transformation locale en valeur ajoutée, en création d'emplois durables et en montée en compétences de la jeunesse congolaise.