Congo-Kinshasa: AS Monaco/RDC - Le partenariat entre dans sa phase opérationnelle

Le partenariat stratégique entre le Ministère des Sports et Loisirs et l'AS Monaco franchit une étape charnière ! Ce mardi 13 octobre, à la salle polyvalente du Stade Tata Raphaël, s'est ouvert le séminaire technique d'orientation réunissant plus de 80 cadres et formateurs d'académies venus de toute la République Démocratique du Congo.

Conçue comme une étape d'audit et de cadrage terrain sous la supervision de Sébastien Muet, Directeur de l'Academy de l'AS Monaco, cette première session permettra d'harmoniser les méthodologies d'encadrement des jeunes talents, d'arrêter le calendrier et l'organisation des prochaines étapes et d'élaborer la feuille de route définitive du plan national de détection et des immersions professionnelles au centre de performance de Monaco.

Procédant à l'ouverture des assises au nom du Ministre des Sports et Loisirs, Me Didier Budimbu, le Directeur de cabinet Magloire Kasongo a salué la vision et l'impulsion déterminante du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la refondation du sport national par la valorisation du capital humain.

Le Directeur Technique National de la FECOFA, Médard Lusadisu, a souligné la portée structurante de cet appui technique pour l'avenir de notre football.

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La refondation du football congolais se bâtit dès aujourd'hui, à la base.