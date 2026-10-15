Congo-Kinshasa: Kasaï - Les professionnels de santé déclenchent une grève générale sur fond de propagation du monkeypox

Les professionnels de santé de la province du Kasaï ont entamé, ce jeudi 15 octobre, une grève générale pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions de travail et le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaires et de primes. Ce mouvement intervient dans un contexte sanitaire préoccupant marqué par la progression du monkeypox dans plusieurs zones de santé de la province.

Dans une déclaration rendue publique mercredi, les agents et cadres de la santé ont dénoncé notamment huit mois d'arriérés de salaires ou de primes ordinaires, douze mois de primes complémentaires impayées, ainsi que la situation de plus de 800 agents affectés à la Sofibanque qui éprouvent des difficultés à percevoir leur rémunération.

Les grévistes réclament également la mise sous statut et l'alignement à la prime de risque des nouvelles unités, ainsi que la mécanisation des agents qui travaillent encore sans salaire ni prime.

Les professionnels de santé conditionnent la reprise de leurs activités à la satisfaction de l'ensemble de leurs revendications.

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« Nous reprendrons le service uniquement lorsque le paiement sans condition de tous les arriérés sera effectué, que l'alignement à la prime de risque de tous les agents sera assuré, que la mécanisation urgente des collègues travaillant sans salaire ni prime sera réalisée, et que les nouvelles unités seront mises sous statut », ont-ils déclaré.

Ils demandent également au gouvernement congolais d'améliorer les conditions administratives et sociales des agents du secteur ainsi que la situation des 826 agents affectés à la Sofibanque.

« Nous exigeons aussi l'amélioration de la situation des 826 agents affectés à la Sofibanque, qui ne dispose pas d'agence permanente dans la province, ainsi que leur rattachement à une banque payeuse de la place », ont-ils ajouté.

Cette cessation de travail intervient alors que la province fait face à la recrudescence des cas de monkeypox. Selon les données communiquées par les autorités sanitaires à la fin du mois de septembre, plus d'un millier de cas avaient déjà été enregistrés, avec une vingtaine de décès signalés dans la province.

La grève des personnels de santé suscite ainsi des inquiétudes quant à la prise en charge des malades et à la poursuite des efforts de riposte contre l'épidémie dans les différentes zones de santé touchées.