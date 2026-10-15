Congo-Kinshasa: L'indemnisation des personnes affectées par le projet des rocades à Kinshasa se poursuit

L'opération d'indemnisation des personnes affectées par le projet de construction des routes de rocades à Kinshasa se poursuit. La commission interministérielle chargée de cette mission a procédé, mercredi 14 octobre, au paiement de 101 personnes impactées par les travaux.

Selon le président intérimaire de la commission, Donat Musenga, les bénéficiaires de cette quatrième phase figurent parmi les propriétaires ayant accompli toutes les formalités requises, notamment la régularisation de la situation foncière de leurs parcelles concernées par le projet.

Revenant sur le contexte de cette opération, Donat Musenga a rappelé que la réalisation des rocades Sud-Est et Sud-Ouest nécessite le dégagement de l'emprise du projet, entraînant ainsi l'indemnisation des personnes affectées.

« La construction des rocades Sud-Est et Sud-Ouest dans la ville-province de Kinshasa nécessite le dégagement de l'emprise du projet. Plusieurs personnes ont ainsi été affectées, notamment celles qui habitaient le long de ces axes. Cette séance est consacrée à la remise des ordres de paiement. Après examen des dossiers, 101 personnes ont été retenues pour retirer leurs ordres de paiement », a-t-il expliqué.

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Le président intérimaire de la commission a, par ailleurs, précisé les critères d'éligibilité ainsi que les modalités de traitement des dossiers.

« La seule condition est d'être propriétaire de la parcelle impactée et de présenter à la commission un titre foncier valide délivré par le ministère des Affaires foncières. Au fur et à mesure que les dossiers sont évalués et validés, les paiements sont programmés. Nous en sommes à la quatrième phase. Nous demandons aux autres concernés de faire preuve de patience, car le processus se poursuit et ils seront indemnisés », a-t-il ajouté.

Avec cette quatrième phase, le nombre total de personnes déjà indemnisées s'élève désormais à 583 bénéficiaires.

Longues de 72 kilomètres au total, les rocades Sud-Est et Sud-Ouest constituent l'un des projets d'infrastructures majeurs de la capitale congolaise. Leur construction vise à désengorger Kinshasa en améliorant la fluidité du trafic routier et la mobilité urbaine dans plusieurs communes de la ville.