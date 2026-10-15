Congo-Kinshasa: Le Service national dote le collège Imara de Lubumbashi de 1 000 bancs-pupitres

Le Service national (SN) a remis, mardi 13 octobre, un lot de 1 000 bancs-pupitres au collège Imara de Lubumbashi (Haut-Katanga). Selon le lieutenant-général Kasongo Kabwik, commandant du Service national, cette dotation vise à améliorer les conditions d'étude des élèves.

Le lieutenant-général Kasongo Kabwik explique que cette dotation répond à l'une des nombreuses difficultés logistiques auxquelles cet établissement est confronté.

« Le Service national a constaté que le collège Imara faisait face à plusieurs problèmes d'ordre logistique, notamment le manque de bancs-pupitres. En exécution des instructions de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, le Service national remet aujourd'hui au collège Imara un lot de 1 000 bancs-pupitres afin d'améliorer davantage les conditions d'accueil et d'étude des élèves », a-t-il déclaré.

Fabriqués par d'anciens bandits urbains (Kuluna) reconvertis en bâtisseurs de la nation, ces bancs-pupitres produits par le Service national sont régulièrement distribués à des écoles et établissements d'enseignement supérieur.

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Pour le préfet du collège Imara, cette initiative contribuera à garantir aux élèves un enseignement de qualité et à mieux préparer l'avenir du pays.

« Investir dans l'éducation, c'est garantir un avenir plus radieux à la société », a-t-il déclaré, tout en remerciant le Service national pour ce don.

L'Université de Lubumbashi a aussi bénéficié d'une dotation des bancs du Service national.