Congo-Kinshasa: Les villages de Musimba et Shovu visés par des bombardements dans le territoire de Masisi

Les villages de Musimba et Shovu, situés dans le groupement d'Ufamandu Ier, au territoire de Masisi (Nord-Kivu), ont été la cible de bombardements aux environs de 3 heures du matin ce jeudi 15 octobre, selon des sources locales.

D'après des sources militaires présentes dans la zone, ces frappes auraient été menées à l'aide d'un drone kamikaze attribué aux rebelles du FRN (AFC/M23). Les mêmes sources font état de plusieurs infrastructures civiles endommagées ainsi que de pertes en vies humaines, dont le bilan précis n'était pas encore connu au moment de la rédaction de cet article.

Cette attaque est survenue quelques jours seulement après une période d'accalmie observée depuis le début de la semaine dans cette partie du territoire de Masisi. Des acteurs de la société civile locale indiquent que la situation sécuritaire demeurait relativement calme avant ces nouvelles hostilités.

Les circonstances exactes de cette attaque et l'ampleur des dégâts restent encore à établir. Les autorités locales et les forces présentes dans la zone poursuivent l'évaluation de la situation.

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Ces nouveaux incidents illustrent la fragilité de la situation sécuritaire dans plusieurs localités du Nord-Kivu, où les affrontements entre les rebelles soutenus par le Rwanda et l'armée soutenue par des combattants locaux Wazalendo continuent de provoquer des déplacements de populations et d'importantes conséquences humanitaires pour les communautés civiles.