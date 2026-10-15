Congo-Kinshasa: Faute d'emploi, des jeunes de Kasindi-Lubirigha se réfugient dans les boissons fortement alcoolisées

Les acteurs communautaires de Kasindi-Lubirigha alertent sur la consommation excessive de boissons fortement alcoolisées par les jeunes de cette commune rurale du Nord-Kivu. Selon des sources locales, ce phénomène gagne du terrain auprès de nombreux jeunes, dont la plupart sont sans emploi et sans activité génératrice de revenus.

Ils estiment que cette situation est une source de préoccupation croissante en raison de ses répercussions sur la santé, la stabilité sociale et l'avenir de la jeunesse.

Pour ces acteurs communautaires, il est urgent que le gouvernement et ses partenaires promeuvent des initiatives de création d'emplois ainsi que des projets générateurs de revenus. L'objectif est d'offrir des perspectives à cette jeunesse et de la protéger contre les méfaits liés à la consommation abusive d'alcool.

Un phénomène accentué par le chômage

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Chance Kombi, un jeune de Kasindi, estime que le chômage des jeunes et la forte disponibilité de ces boissons figurent parmi les principales causes de cette situation préoccupante.

Selon lui, une intervention de l'État dans la régulation du commerce de ces boissons permettrait à la fois de mieux encadrer les jeunes et de réduire considérablement ce phénomène dans cette partie de la province.

« Les commerçants apportent beaucoup de boissons alcoolisées ici à Kasindi. Nous souhaitons que l'État puisse mieux encadrer cette situation. Le manque d'emploi pousse plusieurs jeunes à consommer des boissons fortement alcoolisées produites localement. Cela me préoccupe, car on rencontre des jeunes qui n'ont pas les moyens d'aider leurs familles, mais qui dépensent le peu d'argent qu'ils possèdent dans l'achat de ces boissons », explique-t-il.

Face à cette situation, ce jeune de Kasindi invite ses pairs à prendre conscience des conséquences liées à la consommation abusive d'alcool et à s'orienter vers des activités génératrices de revenus.