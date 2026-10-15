Sénégal: Kaffrine - Plus de 2 000 femmes de Médinatoul Salam 2 outillées en saponification

15 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Médinatoul Salam 2 — Plus de 2 000 femmes de Médinatoul Salam 2, une commune de la région de Kaffrine (centre), ont bénéficié d'une formation d'une semaine en saponification, dans le cadre d'un partenariat liant la municipalité de cette localité au Fonds de garantie automobile du Sénégal et à l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit (U-IMCEC).

La cérémonie officielle de remise des attestations s'est déroulée mercredi soir, en présence de plusieurs groupements féminins issus des différents villages de la commune et de personnalités de la localité.

Cette session de formation en fabrication de savon artisanal "constitue un geste fort en faveur de l'autonomisation économique, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat local", a déclaré le maire de Médinatoul Salam 2, Modou Seck, en marge de la cérémonie de remise d'attestations aux bénéficiaires.

Selon l'édile, cette initiative vise à renforcer les capacités des femmes en leur offrant des compétences pratiques susceptibles de favoriser le développement d'activités génératrices de revenus.

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