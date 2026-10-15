Maroc: Retour du diesel russe sur les marchés internationaux - Une première cargaison en route vers le Royaume

Les flux énergétiques mondiaux connaissent un nouveau tournant. Le port de Primorsk, situé sur la mer Baltique, a officiellement repris ses opérations de chargement de diesel destiné à l'exportation. Cette relance fait suite à un assouplissement notable des restrictions imposées sur les exportations de ce carburant, découlé d'un accord diplomatique entre Washington et Moscou, à la suite des entretiens entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine.

Dans ce sillage, les données de suivi maritime de la Bourse de Londres (LSEG), relayées par l'agence Reuters, indiquent qu'un premier tanker transportant environ 40 000 tonnes de diesel à très faible teneur en soufre a mis le cap sur le Maroc.

Chargé le 13 octobre, le navire s'achemine vers le Royaume, bien que les données de transport n'aient pas encore précisé le port d'arrivée exact ni l'identité de l'acheteur final. Cette expédition s'inscrit dans le cadre d'un compromis géopolitique visant à réapprovisionner les marchés internationaux et à contenir la hausse des prix des carburants.

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Le président américain Donald Trump avait en effet annoncé que la Russie avait consenti à reprendre ses livraisons de diesel à l'échelle mondiale pour contribuer à la détente des cours énergétiques. Parallèlement, l'administration américaine a confirmé la suspension temporaire de certaines sanctions ciblant le secteur pétrolier russe.

Jusqu'à présent, les analystes de Reuters demeurent prudents quant à la destination finale de cette cargaison. Il reste à déterminer si ce volume de diesel est destiné à approvisionner directement le marché intérieur marocain pour répondre à la demande énergétique nationale, ou si le Royaume servira de plaque tournante (hub de transit) vers d'autres marchés régionaux.

Du côté de Moscou, un assouplissement partiel des quotas d'exportation de diesel a été acté le 10 octobre, marquant un infléchissement de la politique d'interdiction stricte qui avait été prolongée jusqu'en janvier 2027.

Interrogé en début de semaine, le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak, a affiché des perspectives optimistes, prévoyant une remontée progressive des exportations de diesel entre 3 millions et 3,5 millions de tonnes par mois d'ici la fin de l'année -- un volume qui renoue avec les standards traditionnels de production et d'exportation de la Russie.