Pour sa première présence institutionnelle d'envergure, la Société de Gestion des Zones Industrielles de Défense (SGZID) formalise une dizaine de MoU avec des industriels marocains et internationaux, une étape qui s'inscrit pleinement dans les Hautes Orientations Royales visant à doter le Maroc d'une base industrielle de défense nationale, compétitive et souveraine.

Créée en juillet 2025, la Société de Gestion des Zones Industrielles de Défense fait du Marrakech Air Show 2026 le cadre de sa première prise de parole publique. Cette participation intervient à un moment charnière : la mise en oeuvre des zones d'accélération industrielle dédiées aux activités de défense entre dans sa phase opérationnelle, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Bâtir une souveraineté industrielle de défense conformément aux Hautes Orientations Royales Conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales, le Royaume s'est engagé dans la construction d'une industrie nationale de défense.

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Le cadre juridique instauré par la loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions a ouvert ce secteur stratégique à l'investissement industriel, national comme étranger. SGZID est l'un des instruments de cette ambition. Ses zones ont vocation à accueillir au Maroc la production d'équipements, de composants et de services de défense, à sécuriser des chaînes d'approvisionnement critiques et à faire émerger une expertise technologique nationale. L'objectif est double : renforcer l'autonomie stratégique du Royaume et faire de l'industrie de défense un levier de croissance, d'emplois qualifiés et d'exportation.

Un opérateur national dédié aux infrastructures de l'industrie de défense

Issue du partenariat entre l'Agence de Logements et d'Équipements Militaires (ALEM) et MEDZ, filiale du Groupe CDG, SGZID assure le développement, l'aménagement, la commercialisation et la gestion des zones d'accélération industrielle de défense. Ces zones offrent aux industriels un environnement conçu pour les exigences propres au secteur : foncier aménagé, standards de sécurité renforcés, services intégrés et accompagnement de bout en bout. SGZID facilite l'implantation des investisseurs, favorise les partenariats industriels et technologiques et contribue à la montée en compétences de l'écosystème national.

Une dynamique d'investissement qui se concrétise à Marrakech

En amont du salon, SGZID a engagé des discussions avec un portefeuille diversifié d'industriels marocains et internationaux, représentatifs de plusieurs métiers et technologies de défense. Cette dynamique se traduit, en marge de l'édition 2026, par la signature prévue d'une dizaine de protocoles d'accord. Ces accords portent sur des projets à différents stades de maturité et marquent une étape clé dans l'instruction de leur implantation. Ils couvrent plusieurs maillons de la chaîne de valeur : Munitions et systèmes d'armes ; drones et systèmes autonomes ; aéronautique, maintenance et réparation (MRO) ; électronique de défense, communications et systèmes embarqués ; et matériaux et composants.

Associant opérateurs marocains et groupes internationaux, ces projets illustrent la capacité des zones à attirer des activités à forte intensité technologique et à nouer des coopérations industrielles durables. Selon leur degré d'avancement, ils demeurent soumis aux procédures, autorisations et validations applicables. Créer de la valeur industrielle au Maroc

Au-delà de l'accueil des investissements, SGZID défend une approche fondée sur la création de valeur au Maroc : intégration du tissu industriel national, transfert de technologies, formation des compétences et émergence progressive d'un réseau de fournisseurs et de partenaires spécialisés, notamment parmi les PME marocaines.

Le Marrakech Air Show offre à cet égard une plateforme privilégiée pour réunir industriels, investisseurs et acteurs institutionnels autour des perspectives ouvertes par les nouvelles zones industrielles de défense.

« Notre présence au Marrakech Air Show traduit un engagement clair : offrir aux industriels de défense des zones prêtes à les accueillir, dans le cadre exigeant que requiert ce secteur. Chacun des accords conclus ici est un jalon vers une industrie de défense nationale, souveraine et ouverte sur des partenariats de confiance », indique le Directeur Général de SGZID, Fayçal Bennouna.

Par cette première participation, SGZID affirme sa vocation d'acteur de référence du développement des zones industrielles de défense et d'interface entre l'ambition industrielle nationale et des partenaires industriels de premier plan, au service de la souveraineté du Royaume, conclut le communiqué.