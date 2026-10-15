Afrique: Hicham Dguig - Le Royaume est resté fidèle à son style de jeu

14 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

Le sélectionneur national de futsal, Hicham Dguig, a affirmé que la sélection marocaine est restée fidèle à son style de jeu et a validé son billet pour la suite de la compétition dès son deuxième match, grâce à sa large victoire face à la Zambie.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, Dguig a expliqué que la difficulté de ce type de confrontation réside dans le fait d'affronter des adversaires qui privilégient un bloc défensif compact, organisé selon le principe de la « défense de zone », et qui évoluent sans pression.

À cet égard, il a précisé que la résistance défensive de la sélection zambienne s'est renforcée au fil de la rencontre, notamment après avoir encaissé quatre buts en première mi-temps.

Dguig a ajouté que, si les joueurs marocains préfèrent affronter des équipes portées vers l'attaque et laissant des espaces, les nationaux ont su préserver leur niveau de préparation et faire preuve d'une grande concentration. Ils ont ainsi poursuivi leur approche offensive habituelle avec efficacité, ce qui leur a permis de valider leur qualification de manière anticipée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant la blessure du joueur Chaaraoui survenue au cours de la rencontre, le sélectionneur national a exprimé l'espoir qu'elle soit sans gravité.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.