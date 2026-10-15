Maroc: La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse jeudi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,16% à 16.994,9 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,14% à 1.231,83 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody's ESG Solutions, prenait 0,26% à 1.256,64 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s'adjugeait 0,03% à 1.616,46 pts.

Aux valeurs individuelles, Lesieur Cristal (+3,48% à 289,95 DH), Douja Prom Addoha (+3,2% à 34,2 DH), Ennakl (+3,08% à 48,47 DH), CIH (+2,64% à 308,95 DH) et CFG Bank (+2,36% à 195,5 DH) enregistraient les plus fortes hausses.

Par ailleurs, les plus fortes baisses étaient accusées par Label Vie (-3,3% à 3.805 DH), Mutandis (-2,05% à 225,1 DH), Microdata (-1,87% à 736 DH), T2S Group Holding (-1,84% à 208,1 DH) et Involys (-1,72% à 114 DH).

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,44%.