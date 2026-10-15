Sénégal: Ecobank renforce l'éducation numérique et financière des élèves de Rufisque

À l'occasion de la 14ᵉ édition d'Ecobank Day, célébrée le 15 octobre 2026 à Dakar, Ecobank Sénégal a accueilli des élèves du CEM de Rufisque Ouest pour une journée consacrée à l'éducation numérique, à la culture financière et à la découverte des métiers de la banque. Entre remise d'équipements informatiques, accès à des ressources pédagogiques digitales et sensibilisation aux bonnes pratiques financières, cette initiative traduit l'engagement du groupe bancaire panafricain en faveur de la formation des jeunes.

Les élèves du CEM de Rufisque Ouest ont vécu, jeudi 15 octobre, une expérience particulière au siège d'Ecobank Sénégal, à Mermoz, dans la capitale sénégalaise. Invités dans le cadre de la 14ᵉ édition d'Ecobank Day, ils ont découvert les coulisses du secteur bancaire tout en s'initiant aux outils numériques et aux principes fondamentaux de la gestion financière.

Organisée dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale du groupe, cette rencontre s'inscrit dans le programme panafricain « Transformer l'Afrique par l'éducation », lancé en 2023 pour favoriser l'acquisition de compétences numériques chez les jeunes.

À fin 2025, ce programme avait permis la création de 66 salles informatiques en Afrique subsaharienne, dépassant l'objectif initial de 40. Plus de 46 000 enfants et jeunes adultes avaient également bénéficié d'un accompagnement dans l'apprentissage des technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle, la programmation et la robotique.

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Un partenariat éducatif inscrit dans la durée

Au Sénégal, Ecobank poursuit depuis plusieurs années sa collaboration avec le CEM de Rufisque Ouest, à travers des investissements dans les équipements informatiques, la connectivité et la formation.

En 2023, l'établissement avait bénéficié, aux côtés du lycée Mame Abdoul Aziz Sy de Guédiawaye, d'un appui comprenant du matériel informatique, une connexion Internet pendant douze mois et des travaux de rénovation. En 2024, les interventions ont été élargies à l'apprentissage de l'intelligence artificielle et au renforcement des capacités des élèves et des enseignants.

Selon Mamadou Lamine Diagne, responsable du CEM de Rufisque Ouest, ces initiatives ont contribué à améliorer les conditions d'apprentissage. L'établissement affiche, d'après les résultats qu'il a présentés, un taux de réussite de 95 %, tandis que plus de 500 élèves ont été formés à l'intelligence artificielle.

Des avancées qui illustrent, selon lui, l'importance d'une coopération durable entre les entreprises et les établissements scolaires pour préparer les jeunes aux transformations technologiques.

Former les jeunes aux réflexes financiers et numériques

L'un des principaux temps forts de cette édition a été consacré à l'éducation financière. Sous la conduite de Saer Diop, directeur CCB, les élèves ont découvert le fonctionnement d'une banque, son rôle dans l'économie et les précautions indispensables à la sécurisation des transactions.

Les échanges ont notamment porté sur la protection des données personnelles, la confidentialité des codes bancaires et la vigilance face aux risques liés aux paiements numériques.

Cette sensibilisation répond à un enjeu croissant : accompagner les jeunes dans un environnement où les services financiers digitaux occupent une place de plus en plus importante.

La journée a également permis de présenter la bibliothèque numérique YouScribe, à travers une intervention de Jean Diouf. Les élèves ont découvert les ressources pédagogiques proposées dans différentes disciplines, notamment les mathématiques, les langues et l'histoire.

Une séance interactive consacrée aux produits et services bancaires, animée par Ibrahima Mbaye, a complété le programme, avant un quiz final au cours duquel les participants ont obtenu un score de 100 %, selon les organisateurs.

Des équipements et une connectivité pour soutenir les apprentissages

Au-delà des activités de sensibilisation, Ecobank Sénégal a concrétisé son engagement par la remise d'ordinateurs au CEM de Rufisque Ouest et l'annonce d'un accès gratuit à Internet pendant un an.

La banque a également prévu l'ouverture de comptes EcoJunior, assortis d'un dépôt initial, au bénéfice des meilleurs élèves de chaque classe, afin d'encourager l'excellence scolaire tout en favorisant leur familiarisation avec les services financiers.

Prenant la parole au nom de la direction générale, Mme Thiam Nafissatou Touré, Directrice des Opérations et de la Technologie au sein de Ecobank Sénégal a invité les élèves à tirer pleinement profit de cette expérience car elle est avant tout eux. « Profitez pleinement de cette journée. Posez des questions, soyez curieux et n’hésitez pas à découvrir des domaines que vous ne connaissez pas encore », leur a-t-elle recommandé, avant de les encourager à croire en leurs ambitions : « Vous n’avez pas besoin de savoir aujourd’hui exactement ce que vous ferez demain. L’essentiel est de continuer à apprendre, de travailler sérieusement et de croire en votre capacité à progresser».



Le numérique, un levier pour l'avenir de la jeunesse africaine

La journée s'est poursuivie par une visite des bureaux d'Ecobank, permettant aux élèves de découvrir différents métiers du secteur bancaire et d'échanger avec les professionnels.

Elle s'est achevée par une intervention de Ndeye Fatou Diop, directrice générale du marketing et de la communication d'Ecobank, qui a clôturé cette rencontre placée sous le signe du partage et de la transmission des connaissances.

À travers cette 14ᵉ édition d'Ecobank Day, le groupe bancaire panafricain réaffirme sa volonté d'accompagner les jeunes générations dans l'acquisition de compétences essentielles à leur avenir.

Dans un continent confronté aux défis de l'inclusion numérique et de l'employabilité des jeunes, de telles initiatives soulignent le rôle que peut jouer le secteur privé dans l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux nouvelles technologies.

Au-delà des équipements distribués, le véritable enjeu réside désormais dans la pérennité de ces investissements et leur capacité à transformer durablement les conditions d'apprentissage et les perspectives professionnelles des jeunes bénéficiaires.