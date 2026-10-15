Ile Maurice: Les élus au chevet de leurs circonscriptions

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Après les tensions survenues ces derniers jours dans plusieurs régions du pays, «l'express» a donné la parole aux élus des différentes circonscriptions pour faire le point sur la situation.

Circonscription n° 1 (Grande-Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis-Ouest) l Fabrice David, «junior minister» à l'Agroindustrie : «Pa akoz enn polisie inn fane ki zot tou bizin peye»

«Avant-hier, j'ai fait le tour des quartiers sous tension et des quatre postes de police concernés. La deuxième nuit a été moins mouvementée que la première, notamment grâce à la décision d'instaurer un couvre-feu. (...) Je tiens à saluer le courage des policiers. Certains ont profité d'une bavure policière pour semer le désordre. Me pa akoz enn polisie inn fane ki zot tou bizin peye. Une faute individuelle ne doit pas être imputée à tous les policiers. J'ai également constaté que des mineurs figurent parmi les casseurs. Je lance donc un appel aux parents : veillez sur eux et prenez vos responsabilités.»

Circonscription n° 2 (Port-Louis Sud- Port-Louis Central) l Farhad Aumeer, député : «La violence ne mène nulle part»

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«J'ai sillonné les quartiers de ma circonscription pour sensibiliser les mandants aux conséquences de la violence. Le dialogue reste l'arme privilégiée pour faire entendre ses revendications auprès de l'État et des élus. Selon moi, les fauteurs de troubles seraient liés à des réseaux de trafic de drogue qui utiliseraient des jeunes pour semer le désordre. (...) Dans ma circonscription, notamment à Tranquebar et à Vallée-Pitot, la soirée a été très calme. Un départ de feu sur la montagne des Signaux a toutefois été maîtrisé. Les habitants ont fait preuve de responsabilité et d'unité nationale, démontrant que la violence ne mène nulle part.»

Circonscription n° 3 (Port-Louis Maritime-Port-Louis Est) l Ehsan Juman, député : «Plus de 400 habitants sont sortis pour protéger les commerces»

«Nous avons passé toute la nuit sur le terrain, aux côtés de la police et des habitants, notamment à Sainte-Croix et à Roche-Bois. (...) Avant-hier, un petit attroupement a été signalé à Baie-du-Tombeau. La police est intervenue. Mais c'est à Notre-Dame que nous avons assisté à une mobilisation extraordinaire. Après avoir repéré un groupe de jeunes sur les images d'une caméra de supermarché, plus de 400 habitants sont sortis pour protéger les commerces. Certains jeunes, âgés de 17 à 20 ans, ont été interceptés. La police a ensuite découvert des cocktails Molotov. J'appelle les habitants à se mobiliser pacifiquement. Ensemble, nous pouvons rétablir la confiance et préserver la réputation du pays.»

Circonscription n° 4 (Port-Louis Nord- Montagne-Longue) l Anabelle Savabaddy, «junior minister» au Tourisme : «Tout était réuni pour empêcher que ces événements ne se reproduisent»

«Après les émeutes de lundi, je me suis rendue à Abercrombie. Tous les éléments ont été réunis pour empêcher que les événements de lundi se reproduisent au sein de la circonscription. Il n'y a pas eu de gros dégâts mardi, comme cela a été le cas lundi à Abercrombie. Je tiens à saluer les policiers, surtout ceux de Montagne-Longue qui ont travaillé de concert avec les habitants. Ce n'est pas normal que malgré un curfew order, les gens continuent de se balader. On doit donc être plus strict et sévère.»

Circonscription n° 5 (Pamplemousses-Triolet) l Kaviraj Rookny, député : «Les policiers étaient préparés à toute éventualité»

Le député Kaviraj Rookny a sillonné sa circonscription mardi soir, avec un même plaidoyer partout : garder son calme et ne pas répondre aux provocations. Il est resté en contact avec les postes de police de Triolet, de Trou-aux-Biches et de Baie-du-Tombeau. «Les policiers étaient préparés à toute éventualité», dit-il. Le parlementaire le dit sans détour : «Je suis satisfait que le calme ait régné avant-hier.» En cette période de prières, les responsables religieux l'ont rassuré : celles-ci se terminent désormais plus tôt.

Circonscription n° 6 (Grand-Baie- Poudre-d'Or) l Ram Etwareea, député : «Ne pas confondre revendications et violences»

«Présent au poste de police de Goodlands mardi en début de soirée, j'ai été marqué par la solidarité, l'engagement et le travail accompli par les policiers face à une situation difficile.» Il salue les mesures prises par le Premier ministre pour limiter les débordements et insiste sur la nécessité de ne pas confondre «revendications sociales et actes de violence». Reconnaissant que la contestation a toujours fait partie de la société mauricienne, il appelle à distinguer clairement le droit de protester des comportements contraires à la loi.

Circonscription n° 7 (Piton-Rivière-du Rempart) l Sandeep Prayag, député : «Une frustration qui doit être entendue et comprise»

Sandeep Prayag estime que la frustration de la population doit être entendue et comprise. Il réclame que la lumière soit faite sur l'affaire Élodie Thomas. «Il serait toutefois injuste de mettre tous les policiers dans le même panier, car nombreux sont ceux qui accomplissent leur mission avec professionnalisme et dévouement», insiste-t-il. Il regrette l'implication de mineurs dans les manifestations violentes et met en garde contre toute tentative d'associer ces événements à une communauté particulière : la violence, souligne-t-il, n'a ni religion ni appartenance communautaire.

Circonscription n° 8 (Quartier-Militaire-Moka) l Govinden Venkatasami, député : «Nous continuerons à surveiller la situation»

Govinden Venkatasami indique qu'aucun incident majeur n'a été signalé dans sa région, hormis quelques feux isolés de pneus. Six personnes ont été arrêtées dans différentes localités. Le député dit être resté en contact permanent avec les travailleurs sociaux, les conseillers de village et de district et la police. Il a appelé à plusieurs reprises la population au calme. Il remercie les policiers pour leur courage, leur professionnalisme et leur rapidité d'intervention, et assure que la surveillance se poursuivra.

Circonscription n° 9 (Flacq-Bon-Accueil) l Raviraj Beechook, député : «Entre sécurité et soutien aux familles»

Raviraj Beechook salue l'attitude des habitants. Il fait état de deux feux de pneus près d'un supermarché, sans blessé. Les auteurs, qui ne seraient pas de la circonscription, auraient été repérés par les caméras du réseau Safe City et la police serait à leur recherche.

Rentré de l'étranger, où il se trouvait pour des engagements liés à la Southern African Development Community, le député a mis son numéro de téléphone à la disposition des familles qui n'ont pas les moyens de payer un taxi pour conduire les élèves aux examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC). Il appelle à préserver la paix et à lutter contre les réseaux liés à la drogue.

Circonscription n° 10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est) l Chetan Baboolall, leader de l'opposition : «Un appel au calme et à l'unité»

Chetan Baboolall s'est rendu dans plusieurs postes de police, notamment à Bel-Air, Montagne-Blanche, Camp-de-Masque et Troud'Eau-Douce. Selon lui, rien de grave n'a été signalé dans la circonscription. Il appelle les habitants, en particulier les jeunes, à ne céder ni aux provocations ni à la violence, et souhaite un prompt rétablissement à Élodie Thomas. Alors que les examens du SC et du HSC se déroulent, il rappelle l'importance de permettre aux élèves d'y prendre part dans le calme.

Circonscription n° 11 (Vieux-Grand-Port-Rose-Belle) l Anishta Babooram, «junior ministre» à la Santé : «Des incidents isolés avant un retour au calme»

Anishta Babooram l'assure : «Mercredi, la situation était revenue à la normale.» Elle fait toutefois état de quelques incidents isolés. À Saint-Hilaire, des fauteurs de troubles auraient attiré l'attention des policiers avant de leur lancer des pierres. Deux autres incidents ont été signalés à New-Grove. À Gros-Billot, une intervention policière a été nécessaire vers 19 h 30 ; les mis en cause ont pris la fuite. Un membre du groupe soupçonné d'avoir tenté de saccager le poste de police a toutefois été appréhendé. La junior minister évoque aussi une rumeur sur l'arrivée de 40 individus cagoulés qui auraient projeté d'attaquer le poste de police de Rose-Belle. La menace ne s'est pas concrétisée.

Circonscription n° 12 (Mahébourg- Plaine-Magnien) l Tony Apollon, «junior minister» à la Jeunesse et aux sports : «Le pays appartient à tout le monde»

Face aux débordements impliquant des jeunes, Tony Apollon appelle au calme et à la responsabilité. Ce qui l'irrite particulièrement, explique-t-il, c'est de voir des mineurs compromettre leur avenir dès leur plus jeune âge. Il rappelle que «le pays n'appartient pas uniquement au gouvernement ou au Premier ministre, mais à tout le monde». Il met en garde contre le peer pressure, susceptible d'entraîner certains dans la violence, et invite ceux qui contestent le gouvernement à privilégier les voies démocratiques. La frustration, dit-il, ne justifie pas la destruction des biens.

Circonscription n° 13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac) l Roshan Jhummun, député : «La situation demeure calme»

Roshan Jhummun l'affirme : «La situation demeure calme.» Aucun incident particulier n'a été signalé jusqu'à hier, selon le député, qui dit être resté sur le terrain pour suivre l'évolution de la situation et veiller au maintien du calme.

Circonscription n° 14 (Savanne-Rivière-Noire) l Ravin Jagarnath, député : «Des actes de vandalisme et des incendies signalés»

Selon Ravin Jagarnath, des actes de vandalisme et des incendies ont été signalés avant-hier soir dans plusieurs localités. Des pneus ont été placés sur la route à Surinam et à Riambel. À Bel-Ombre, des fauteurs de troubles auraient incendié un poteau électrique du Central Electricity Board, puis seraient entrés dans le poste de police, qui aurait été la cible de jets de pierres. Des feux de signalisation ont aussi été endommagés. La police poursuit son travail pour prévenir de nouveaux débordements.

Circonscription n° 15 (La Caverne-Phoenix) l Khushal Lobine, député : «Il faut adopter une approche patriotique et unificatrice»

«Depuis dimanche, je suis sur le terrain avec mon équipe, et on discute avec les présidents des forces vives et les dirigeants des associations socioculturelles. Les gens de notre circonscription ne se laissent pas influencer par les personnes venues d'ailleurs pour changer la donne. (...) On a créé un groupe WhatsApp avec les membres du Neighbourhood Watch pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'éléments sociaux qui viennent perturber la paix sociale dans notre région.

La communication est importante. Je suis en contact régulier avec la force policière. On reçoit des messages sur le groupe WhatsApp, surtout concernant le problème d'eau, le manque de pression, l'eau qui ne coule pas et les horaires non respectés. Mais les gens comprennent que cela n'est pas facile. Il faut parler aux gens. On doit adopter une approche patriotique et unificatrice. J'apporte aussi tout mon soutien aux policiers et aux autres personnes des services essentiels qui travaillent sur le terrain.»

Circonscription n° 16 (Vacoas-Floréal) l Joanna Bérenger, députée : «Notre humanité est liée à celle des autres»

Joanna Bérenger appelle à entendre la colère, tout en refusant les divisions. «Quand un pays va mal depuis des années et que certains de nos concitoyens sont encore plus défavorisés, on ne peut pas simplement leur demander de se taire et de patienter», affirme-t-elle, tout en mettant en garde contre ceux qui pourraient profiter de ces moments de trouble pour servir leurs intérêts personnels.

Pour elle, «un incident ne doit définir ni un quartier, ni une communauté, ni un pays». S'appuyant sur le concept africain d'Ubuntu, elle rappelle que «notre humanité est liée à celle des autres». Il faut «protéger nos communautés, soutenir nos jeunes», refuser les provocations et les manipulations, mais aussi agir sur les causes profondes des frustrations. «La paix ne se décrète pas. Elle se construit par la justice, l'écoute, le respect et la responsabilité de chacun», souligne-t-elle.

Circonscription n° 18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes) l Stéphanie Anquetil, «Chief Whip» : «On reste aux côtés des habitants»

Stéphanie Anquetil affirme que les élus restent mobilisés aux côtés des habitants. «Arvin Boolell et moi avons sillonné la circonscription avant-hier soir jusqu'à 20 heures. Nous avons visité plusieurs endroits, notamment Berthaud, La Louise, Palma, Bassin et Kennedy, où nous avons pris le temps d'échanger avec les habitants», explique-t-elle. «On a rencontré nos mandants hier matin et je peux dire qu'on reste à côté d'eux. Je salue le travail de la police.»

Circonscription n° 19 (Stanley-Rose-Hill) Deven Nagalingum, ministre de la Jeunesse et des sports : «Préserver la paix, la solidarité et l'harmonie sociale»

«Tout acte irréfléchi et antipatriotique susceptible de mettre en danger la sécurité de nos concitoyens et de porter atteinte à l'harmonie sociale doit être fermement condamné et sanctionné.

De tels agissements mettent en péril la vie des patients nécessitant des soins urgents, perturbent les étudiants en période d'examens et affectent les commerçants, pénalisant ainsi l'ensemble de la population. J'espère que la police identifiera rapidement les responsables afin qu'ils soient traduits en justice.

La situation d'Élodie Thomas préoccupe vivement le Premier ministre. Nous avons veillé à ce qu'elle bénéficie des meilleurs soins, avec le concours de nos spécialistes locaux et de médecins venus d'Inde. Notre priorité reste son rétablissement. J'en appelle au sens des responsabilités de chacun pour préserver la paix, la solidarité et l'harmonie sociale qui font la force de notre pays.»

Circonscription n° 20 (Beau-Bassin-Petite-Rivière) l Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement : «Anou protez nou bann zanfan ek nou pei»

«La grande majorité de la population désapprouve fermement ces actes de vandalisme et de violences et je remercie sincèrement nos compatriotes qui expriment leur solidarité avec les forces de l'ordre, dans leur quartier respectif, face aux fauteurs de troubles.

Beaucoup ont compris que cela s'apparente plus à des actes de pillage froidement planifiés et exécutés. Leurs instigateurs se servent sans vergogne de mineurs pour piller des commerces et saccager des infrastructures et des biens publics, alors que nous sommes en pleine période d'examens, de jeûne et de prières.

Mo lapel se napa tomb dan piez bann kriminel de la patrie. Anou protez nou bann zenfan ek nou pei, dan lape ek dan linite.»

À noter que les élus de la circonscription n° 17 n'ont pas donné suite à nos appels.