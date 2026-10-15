Tunisie: La série « Al Matbaa » remporte le prix de la meilleure oeuvre dramatique au festival Matera Fiction en Italie - Une nouvelle distinction

Le réalisateur prépare la deuxième saison, annoncée pour le Ramadan 2027 sur la Télévision nationale tunisienne. Cette suite devra prolonger l'univers d'une série qui a choisi de placer au centre de son récit un artiste confronté à la fragilité de sa condition, entre aspirations créatrices, contraintes matérielles et compromis moraux.

La série « Al Matbaa », réalisée par Mehdi Hmili, a remporté le prix de la meilleure oeuvre dramatique au festival italien Matera Fiction, consacré aux productions télévisuelles et dramatiques. Cette nouvelle récompense vient enrichir le palmarès de la série, diffusée durant le mois de Ramadan 2026 et déjà distinguée par plusieurs prix. Elle confirme la présence de la fiction tunisienne sur la scène internationale et sa capacité à s'imposer dans les manifestations dédiées à la création audiovisuelle.

Première incursion du cinéaste tunisien Mehdi Hmili dans le format télévisuel, cette fiction en dix épisodes, produite par la Télévision tunisienne, en collaboration avec YOL Film House, a notamment été distinguée lors du palmarès de la Radio nationale, où elle a remporté plusieurs récompenses, dont celles de la meilleure série, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario.

Son récit s'articule autour de Néjib, un peintre d'une soixantaine d'années confronté à l'échec professionnel, à la précarité et à l'indifférence du milieu artistique. Alors que ses aspirations se heurtent aux nécessités matérielles, il travaille dans une imprimerie menacée de fermeture. L'incarcération de son fils dans une affaire de chèques sans provision aggrave encore sa situation et le pousse à mettre ses compétences techniques au service de la contrefaçon monétaire. À travers ce parcours, la série interroge les choix moraux auxquels les individus peuvent être acculés par les difficultés économiques et sociales.

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Le rôle principal est interprété par Younès Ferhi, dont l'incarnation de Néjib a été récompensée par le prix du meilleur acteur lors du palmarès de la Radio nationale. À ses côtés, Malika Aouij interprète Khawla, un personnage qui lui a valu le prix du jury, tandis qu' Abdelhamid Bouchnak a été distingué pour son rôle secondaire de Taher. Le casting réunit également Saoussen Maalej, Maram Ben Aziza, Slim Baccar, Ghanem Zrelli, Amira Derouiche, Younès Naouar et Nour El Hédi. Mehdi Hmili prépare la deuxième saison, annoncée pour le Ramadan 2027 sur la Télévision nationale tunisienne.

Cette suite devra prolonger l'univers d'une série qui a choisi de placer au centre de son récit un artiste confronté à la fragilité de sa condition, entre aspirations créatrices, contraintes matérielles et compromis moraux.