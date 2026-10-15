Tunisie: Préparatifs pour la saison des pluies - Des paroles en l'air !

Les fortes pluies qui se sont, récemment, abattues sur la Tunisie ont mis à nu l'état dégradé de nos infrastructures routières, nos ponts et chaussées, tout en remettant en cause nos vieux plans d'aménagement urbain. Et bien que ces intempéries d'automne constituent souvent un signe de bon augure pour la campagne agricole, elles ne le sont pas ainsi pour le reste des régions et quartiers dans le pays.

Face à ces aléas climatiques, dont l'impact est bien réel, on craint le pire. A la moindre alerte météo, le spectre du chaos et des inondations plane sur les régions et pousse à prendre les précautions nécessaires. Ce qui fait appel, par la suite, à des interventions urgentes pour sauver les vies, désenclaver les zones inondées et fluidifier la circulation sur des axes routiers complètement coupés. Un tel scénario cauchemardesque survient chaque année, au point que l'on peut prévoir les risques et les dégâts pouvant être engendrés. Car les mêmes causes produisent les mêmes effets.

10 millions de dinars pour 2026 ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et à chaque fois qu'il pleut, on voit que tout est bloqué : pas de métro, pas de bus, avec un trafic routier paralysé, des véhicules endommagés et certains foyers quasi submergés. Alors que nos officiels se contentent de simples communiqués, appelant à la vigilance et à la prévention. Or, une telle réaction, fondée sur des bulletins météo qui sont déjà rendus publics, ne peut, semble-t-il, rien changer. Car une action tardive et improvisée n'aura pas d'effet et risquerait de faire augmenter les coûts des pertes subies.

La saison des pluies pointe le nez, sans que des travaux d'entretien ou de nettoyage ne soient engagés sur nos routes et chaussées. Sauf qu'on n'y voit que des tronçons crevassés, trottoirs mal bitumés, des nids-de- poule parsemés partout, des flaques d'eau et bien d'autres petits coups de pioche inachevés. Jusque-là, les usagers ont du mal à conduire, sans difficulté, face à d'autres véhicules pris dans les bouchons, en raison des routes recouvertes de boue, des ronds-points mal aménagés ou des déchets des chantiers accumulés. Soit, un calvaire à n'en plus finir que subit la circulation.

A preuve, cet état des lieux laisse encore à désirer. Alors que le ministre de l'Equipement avait, au début de l'été passé, annoncé la couleur sur son plan d'action prévu en prélude à la saison des pluies. Il a dit avoir débloqué une enveloppe de 10 millions de dinars au titre de 2026 allouée aux travaux de curage et de nettoyage, répartie entre les 24 gouvernorats, à raison de 416 mille dinars pour chacun. Un budget qui semble trop limité pour lancer des travaux partout.

Rien d'important n'a été fait !

Et le ministre n'a pas, également, manqué d'appeler l'ensemble des structures et services compétents à «intensifier le suivi sur le terrain, élever le niveau de vigilance et à intervenir immédiatement, tout en veillant à une coordination continue avec les autorités régionales et locales pour garantir l'efficacité des interventions et la sécurité des citoyens et des usagers de la route». Mais son appel semble être tombé dans l'oreille d'un sourd: est-ce un déficit de communication et de coordination qui avait sapé la marche des travaux ou un relâchement de l'effort ayant retardé leur finalisation ? Sinon, pourquoi n'a-t-on pas réalisé ce qu'on avait promis ? Ce n'est que des paroles en l'air.

Du reste, on continue de vanter un bilan peu reluisant, s'agissant des interventions sur des réseaux d'évacuation des eaux de pluie sur les routes et pistes, à travers les différentes directions régionales de son département. Mais, en réalité, rien d'important n'a été fait sur le terrain. Et là, tout responsable doit accomplir sa mission ou quitter. Comme l'avait déjà rappelé, en avril dernier, Kaïs Saïed : «Il n'y a pas de place pour les défaillants, les hésitants ou ceux qui ne tiennent pas leurs engagements». Une main qui tremble ne peut pas prendre des décisions ! Car selon certains beaux-parleurs et inefficaces, l'erreur n'est pas toujours fatale.