Tunisie: PLF 2027 - Le gouvernement augmente la taxe de voyage, les droits sur l'alcool et les jeux pour renflouer la sécurité sociale

Dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2027, le gouvernement tunisien s'apprête à introduire plusieurs réajustements fiscaux d'envergure.

Parmi les mesures phares figure une proposition de révision à la hausse du montant du droit de timbre sur les voyages à l'étranger, qui passerait de 60 dinars à 80 dinars. Cette disposition s'inscrit en ligne droite dans le cadre du deuxième axe du texte budgétaire dédié au soutien du rôle social de l'État, et vise spécifiquement à consolider les capacités financières du compte pour la diversification des sources de financement de la sécurité sociale.

Par ailleurs, afin de maximiser les rentrées destinées à la sauvegarde des équilibres des caisses sociales, l'exécutif a fait le choix de cibler d'autres leviers de taxation indirecte en associant à cet effort la consommation et les activités de loisirs. Ainsi, par le biais d'un paragraphe de transition fluide reliant les impératifs budgétaires, le texte intègre des mécanismes de prélèvement accrus touchant simultanément les produits de consommation spécifiques et l'industrie des paris.

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En effet, l'article 24 du projet de loi de finances prévoit une modification substantielle des droits de consommation applicables aux boissons alcoolisées et aux vins. Les nouveaux tarifs douaniers et fiscaux s'élèveront désormais à 0,03 dinar par centilitre pour la bière, 3 dinars par litre pour le vin, et atteindront 100 % ou 10 dinars par unité pour les spiritueux.

Les recettes additionnelles tirées de cette révision seront intégralement reversées au profit de ce même compte de diversification de la sécurité sociale. En parallèle, le projet de loi prévoit de relever de 40 % à 60 % le taux de la taxe prélevée sur les jeux, concours et paris, modifiant ainsi les dispositions antérieures de la loi de finances et complétant un dispositif fiscal rigoureux destiné à sécuriser le modèle de protection sociale du pays.