Tunisie: PLF 2027 - La taxe sur les jeux et concours passerait de 40 % à 60

Le Projet de loi de finances (PLF) 2027 propose de relever de 40 % à 60 % le taux de la taxe sur les jeux et concours, selon les dispositions de son article 24.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du renforcement des ressources du compte de diversification des sources de la sécurité sociale.

Le projet prévoit d'affecter à ce compte les recettes supplémentaires provenant de la révision du droit de consommation, ainsi que des mesures relatives aux jeux et concours et aux voyages à l'étranger. L'objectif est de soutenir le financement du système de sécurité sociale.

La hausse proposée représente 20 points de pourcentage. Son application reste conditionnée à l'adoption du texte par le Parlement.