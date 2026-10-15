Tunisie: PLF 2027 - La taxe sur les jeux et concours passerait de 40 % à 60

15 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le Projet de loi de finances (PLF) 2027 propose de relever de 40 % à 60 % le taux de la taxe sur les jeux et concours, selon les dispositions de son article 24.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du renforcement des ressources du compte de diversification des sources de la sécurité sociale.

Le projet prévoit d'affecter à ce compte les recettes supplémentaires provenant de la révision du droit de consommation, ainsi que des mesures relatives aux jeux et concours et aux voyages à l'étranger. L'objectif est de soutenir le financement du système de sécurité sociale.

La hausse proposée représente 20 points de pourcentage. Son application reste conditionnée à l'adoption du texte par le Parlement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.