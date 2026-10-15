Tunisie: Le rôle central des femmes dans la diplomatie tunisienne

La célébration de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie a constitué une opportunité pour le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger de mettre en exergue les performances de la diplomatie tunisienne en général et, plus précisément, la place occupée par la femme tunisienne au sein du corps diplomatique où elle représente, désormais, 40% de l'ensemble de ce corps.

En effet, se félicitant des efforts en la matière, le ministre vient de révéler le renforcement incessant du contingent des secrétaires des Affaires étrangères avec un taux de 80% de femmes qui ont été, de tout temps, présentes et concrètement impliquées dans l'action diplomatique, plus particulièrement avec une présence remarquée dans les rouages de l'Organisation des Nations unies.

Rappelons, dans ce cadre, l'engagement sérieux et crédible de notre pays en faveur de la paix, de la sécurité et du développement global, tout en optant pour l'intégration des femmes, dans le sens où la première délégation de la Tunisie comptait, déjà juste après l'indépendance, un grand nombre de femmes lors des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Autant dire que les femmes sont appelées à jouer un rôle actif et assumer de réelles responsabilités dans les divers concepts de dialogue, de négociations et autres consensus au profit de la sécurité et de la paix sur les différentes scènes régionales et internationales, surtout que la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, soutenue par la Tunisie, évoque le droit des femmes à jouer un rôle entier et non plus seulement dans le domaine de la protection et de la prévention.

D'ailleurs, la représentante du Bureau d'ONU Femmes pour la Tunisie et la Libye, reconnaît que notre pays est pionnier en matière de promotion des droits des femmes aussi bien au niveau régional qu'international, ce qui constitue une preuve de la présence efficace et influente des femmes dans la diplomatie multilatérale et les actions internationales pour la paix.

Plus encore, ONU Femmes assure que l'expérience a démontré que lorsque les femmes sont présentes aux tables où se prennent les décisions, la diplomatie est plus inclusive, plus représentative et plus à même de promouvoir une paix durable. Une approche suivie, d'ailleurs, par notre pays où des générations entières de femmes diplomates ont contribué à porter la voix de la Tunisie sur la scène internationale, à promouvoir le dialogue et à faire avancer les valeurs de paix, de coopération et de développement.

Les chiffres illustrent ainsi parfaitement la détermination de la Tunisie à accorder davantage d'importance au rôle de la femme dans le travail diplomatique dans un contexte international où les volets de paix, de coopération et de médiation ont une place centrale et incontournable.