Tunisie: Situation en Arabie saoudite - La Tunisie exprime sa solidarité, la Ftav suit de près la saison de la Omra

15 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Samir Dridi

La Tunisie vient de condamner fermement les attaques répétées visant plusieurs installations et infrastructures vitales et civiles en Arabie saoudite, pays frère, ainsi que les lourdes pertes humaines et matérielles qu'elles ont causées.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, elle estime que ces agressions constituent « une violation flagrante et grave » de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume, et mettent en péril sa sécurité, sa stabilité et ses ressources. Tunis a réaffirmé sa pleine solidarité avec Riyad et son soutien aux efforts déployés pour protéger sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale.

Cette situation suscite néanmoins des interrogations quant au déroulement des voyages de la Omra pour les Tunisiens désireux d'accomplir ce rite. D'autant que ce samedi, l'attaque contre l'aéroport de Riyad a fait 13 morts et 309 blessés, et une nouvelle attaque, dimanche, a causé un mort et 11 blessés. Le trafic aérien a été affecté et la population s'inquiète, à une période où le Royaume accueille habituellement de nombreux pèlerins et visiteurs.

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C'est dans ce contexte que la commission Omra de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav) s'est réunie mardi 13 octobre pour faire le point sur la saison en cours, dans le but d'offrir aux pèlerins tunisiens des services de meilleure qualité. La rencontre a rassemblé un grand nombre de propriétaires et de représentants d'agences actives dans le secteur.

Dans un communiqué publié à cet effet, les participants ont longuement débattu des dernières évolutions réglementaires en Arabie saoudite. À l'issue des échanges, la Ftav a renouvelé son appel aux professionnels et à ses adhérents afin qu'ils renforcent l'encadrement et la prise en charge des pèlerins, concluent un « contrat du pèlerin (Omra) » pour garantir les droits des fidèles tout en préservant les intérêts des agences, et consolident leurs cadres contractuels avec les compagnies aériennes en maintenant avec elles une coordination continue, afin d'assurer le bon déroulement des vols à destination des Lieux saints.

La Fédération indique par ailleurs poursuivre son action, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, pour assurer la réussite de la saison et son organisation dans les meilleures conditions.

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