Congo-Brazzaville: Lutte contre les cancers - la Fondation Tabita Allégresse se prépare pour une campagne de dépistage

Destinée à la sensibilisation et au dépistage des cancers, cette campagne que la Fondation Tabita Allégresse organisera du 16 au 17 octobre se déroulera au Centre de santé intégré Madeleine-Mouissou à Mpaka, dans l'arrondissement 3 Tié-Tié, sur le thème « Tous unis contre le cancer ».

L'activité dédiée aux femmes intègre le cadre de la célébration d'Octobre rose, mois consacré à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Celles-ci seront sensibilisées, entre autres, aux facteurs de risques et signes d'alerte, à la prévention et l'importance du dépistage précoce. Au cours de cette campagne initiée par la Fondation Tabita Allégresse, engagée dans la lutte contre le cancer depuis 2022, les participantes seront aussi instruites à l'autopalpation. Elles bénéficieront également des consultations, du dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus et d'une orientation des cas nécessitant une prise en charge.

L'activité sera une occasion pour les femmes des différents arrondissements, des ONG et associations de la ville océane d'échanger avec les intervenants et de faire état de leurs préoccupations relatives au cancer qui cause environ 9,7 à 10 millions de décès par an dans le monde.

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La Fondation Tabita Allégresse qui s'est fixée comme mission principale la sensibilisation au grand public, au dépistage précoce et à l'accompagnement des personnes touchées par les différents types de cancer, en particulier le cancer du sein et du col de l'utérus, lors des campagnes d'Octobre rose et de Novembre bleu, mène aussi des actions sociales et éducatives pour favoriser le droit à l'éducation des enfants démunis.