Congo-Brazzaville: Rotaract Club de Ndjindji - Des kits bibliothécaires offerts aux élèves du lycée général de Loudima

Le président du Rotaract Club Ndjindji, Junior Yann Ngoubou, a officiellement lancé le 10 octobre dans le district de Loudima, département de la Bouenza, la première phase de son mandat 2026-2027, par la distribution des kits bibliothécaires aux élèves du lycée d'Enseignement général de Loudima.

La cérémonie placée sur le thème « Un livre, un avenir » s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives de ce district. Prenant la parole pour la présentation de son action, le président du Rotaract Club de Ndjindji, Junior Yann Ngoubou, a rappelé la portée de cette initiative qui dépasse, selon lui, le simple don matériel. «Nous sommes ici parce que nous croyons qu'aucun enfant ne devrait voir ses rêves limités par le manque de livres, que le potentiel d'un élève ne devrait jamais être prisonnier de l'insuffisance des ressources éducatives », a-t-il déclaré. Il a insisté sur le fait que l'éducation constituerait le socle sur lequel se bâtissent les compétences, la dignité, l'autonomie et le progrès d'une nation.

Le Rotaract Club Ndjindji, par la voix de son président, entend inscrire son action dans la durée. Après cette première phase consacrée à la distribution de kits bibliothécaires, une deuxième étape a d'ores et déjà été annoncée : celle de l'aménagement et de l'inauguration d'une bibliothèque communautaire pour le district de Loudima. « Notre ambition est de passer du don ponctuel à une solution durable, du geste symbolique à une infrastructure utile, et de l'intention à un héritage collectif », a précisé Junior Yann Ngoubou, sollicitant par ailleurs la collaboration des autorités locales pour la réalisation de ce projet.

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Le président du Rotaract Club Ndjindji a toutefois tenu à tempérer sur les objectifs de son action qui n'est pas de changer le destin de toute une génération en une seule journée, mais celle de contribuer à modifier des trajectoires de vie par une action méthodique et déterminée. « Cette cérémonie ne doit pas être comprise comme l'aboutissement de notre démarche, mais comme le début d'une mobilisation », a-t-il ajouté.

Le président de la cellule jeune du Rotary Club Ndjindji Pointe-Noire a exprimé sa gratitude aux autorités du district, aux responsables éducatifs et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce don. Il a, par ailleurs, souhaité que ce projet ne soit pas la dernière action de l'organisation à Loudima, mais le début d'une relation durable, fondée sur l'écoute des besoins et la recherche de solutions concrètes. « Que Loudima puisse voir grandir une jeunesse qui lit, qui réfléchit, qui entreprend et qui construit », a-t-il dit,

À travers cette initiative, le Rotaract Club Ndjindji entend démontrer que la jeunesse congolaise ne manque ni d'idées, ni de volonté, ni de capacité d'engagement. « Nous ne voulons pas être une jeunesse qui attend que le changement arrive. Nous voulons être une jeunesse qui se lève, qui propose et qui participe à sa réalisation », a conclu son président.