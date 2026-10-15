Congo-Brazzaville: Département de la Likouala - Des inondations affectent la sous-préfecture d'Epena

15 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guillaume Ondze

Les informations reçues du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire indiquent que 16739 personnes sont sinistrées et/ou déplacées, soit 2738 ménages touchés ; onze villages de la sous-préfecture sur 22 sont inondés, notamment Mokengui, Mabongo-Toko, Bokatola, Makengo, Matoko, Ibanga, Iyalou, Itanga, Mohounda, Boha, Impongui et Mboukou.

Face à cette situation préoccupante sur le plan humanitaire et compte tenu du début de la saison des pluies et des risques sanitaires, le conseil des ministres, sur instruction du président de la République, enjoint les départements ministériels concernés à agir sans délai. Ainsi, le ministère de la Défense nationale a été instruit de mobiliser des hélicoptères de transport au profit des équipes des ministères chargés de l'Action humanitaire et de la Santé. La riposte ainsi lancée est placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, et sera coordonnée par une Task force constituée des ministères compétents. «Le gouvernement est ainsi tenu de rendre régulièrement compte au chef de l'Etat de l'évolution de la situation », a précisé le compte-rendu du conseil des ministres.

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