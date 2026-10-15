Congo-Brazzaville: Consolidation de la démocratie - Pierre Oba entreprend une série de rencontres avec les responsables politiques

Le ministre d'Etat, ministre à la Présidence chargé des Affaires politiques, Pierre Oba, a effectué le 13 octobre une visite de courtoisie au siège de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) où il a échangé avec les membres du bureau politique de ce parti de l'opposition dirigé par Pascal Tsaty-Mabiala.

Accompagné de quelques membres de son cabinet, Pierre Oba a présenté aux responsables de l'Upads les missions de son département ministériel et partagé sa vision consistant à consolider la démocratie dans le pays. Au total, huit missions dont la finalité est la prévention des conflits politiques et la sauvegarde du climat de paix et de cohésion nationale par le dialogue sont assignées à ce nouveau ministère. « Notre démarche est simple : c'est d'abord nous présenter et vous faire connaître un peu notre département. C'est une visite de courtoisie parce que nous avons le programme de rencontrer l'ensemble des partis politiques. Nous voulions le faire de manière groupée, mais avons pensé qu'il y a un certain nombre de partis que nous pouvons rencontrer séparément. Nous avons commencé avec le Parti congolais du travail (PCT), il y a quelques jours, et aujourd'hui nous sommes ici », a expliqué le ministre à la Présidence chargé des Affaires politiques, n'excluant pas la possibilité de poursuivre ces échanges avec d'autres partis politiques.

En effet, cette démarche gouvernementale vise à renforcer les échanges entre les acteurs politiques et à favoriser un climat favorable à la stabilité du pays. Selon le ministre d'Etat Pierre Oba, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une dynamique de collaboration avec les partis et les différents groupements politiques. « Nous sommes, en fait, en quête de collaboration, de partenariat parce que, pour mener le travail que nous aurons à faire, nous avons principalement les partis politiques comme partenaires. Donc, il nous faut organiser les bases de ce travail, de ce partenariat. C'est pourquoi nous avons pris notre bateau en pèlerin pour faire le tour des partis... », a conclu le ministre d'Etat, ministre à la Présidence, chargé des Affaires politiques.

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Le président du conseil national de l'Upads, Pascal Tsaty-Mabiala, a salué cette initiative qui répond, d'après lui, à une vision que le parti défend depuis longtemps, notamment l'unité nationale et le vivre-ensemble. Ces principes qui font parfois l'objet des critiques dans certaines opinions, demeurent, a déclaré le chef de file de l'opposition, essentiels à la cohésion de la société congolaise. « Au-delà de tout, nous avons un pays à partager, à apaiser, nous avons une démocratie encore à construire, et ce n'est pas dans les discours enflammés, des positions extrêmes que nous allons le faire. Nous l'avons compris, peut-être avant beaucoup de nos camarades de l'opposition. C'est pour cela, quelque fois, on nous attribue des qualificatifs du genre ils mangent à la table du PCT, mais nous sommes sereins parce que nous avons choisi une voie qui mène vers la construction dans la paix, dans l'unité de ce pays, et nous en sommes fiers », a-t-il rappelé.

Pour lui, peu importe tout ce qu'on peut dire de l'Upads, il pense que l'ancien parti au pouvoir a choisi la voie qui lui paraît la plus idoine possible. « Ce que vous aurez à faire, ce que vous avez décliné en peu de mots, nous avons déjà commencé à le faire. Nous avons même élaboré un pacte républicain que nous sommes en train de vendre à tous les autres partis, comment vivre ensemble dans ce pays », a expliqué Pascal Tsaty-Mabiala.