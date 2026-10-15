Congo-Brazzaville: Hausse des prix des denrées - Le gouvernement à l'écoute des importateurs

La ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), Jacqueline Lydia Mikolo, a échangé, le 14 octobre, à Brazzaville avec les importateurs sur l'augmentation des prix de certaines denrées de première nécessité tout en réaffirmant la détermination du gouvernement à lutter contre la vie chère.

« Le ressenti est tel que les prix sur le marché ont augmenté. Des fluctuations sur certaines denrées de première nécessité qui commencent d'ailleurs à se raréfier sur le marché avec une tension sur les stocks disponibles. Tout cela interpelle les pouvoirs publics. Nous voulons donc écouter ». C'est par ce constat que la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlecaf a ouvert les échanges avec les importateurs venus de plusieurs localités du pays dans l'objectif de trouver des solutions concertées face à la hausse des prix des denrées.

Ils ont dit...

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Dans un élan de dialogue constructif, les importateurs ont déroulé le chapelet des difficultés rencontrées qui expliquent la hausse des prix de certaines denrées sur le marché. Ils ont ainsi évoqué les problèmes d'électricité, la pénurie de carburant qui pénalisent notamment les importateurs des vivres frais et rendent difficile l'acheminement de certaines denrées de Pointe-Noire à Brazzaville. « Les produits sont parfois disponibles à Pointe-Noire, mais les acheminer à Brazzaville devient un calvaire. Ce qui peut expliquer leur rareté sur tel ou tel marché », ont souligné les importateurs.

Il y a, par ailleurs, l'inflation importée causée par la hausse des prix dans les pays d'importation, les difficultés d'approvisionnement au plan international par rapport au contexte actuel, les frets maritimes qui ont doublé, la multiplicité des taxes. La liste des raisons énumérées par les importateurs n'est pas ici exhaustive. « Nous sollicitions un accompagnement du gouvernement pour atténuer les augmentations des prix », ont-ils souhaité.

Reconnaissant le poids de la responsabilité des importateurs à approvisionner le marché national, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo les a exhortés, en matière d'importation, à explorer également les marchés africains. « Nous constatons que les importateurs ne profitent pas des accords que le Congo a signés non seulement avec des pays africains, mais aussi avec d'autres où il y a zéro taxe, zéro frais de douane à l'importation », a-t-elle fait savoir, répondant au problème de l'inflation importée.

Des contrôles

Au-delà des solutions concertées à prendre pour équilibrer l'équation des prix sur le marché, la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf a annoncé le renforcement des contrôles sur le terrain. « Pendant que certains font des efforts pour que les prix soient maintenus, d'autres font de la spéculation et de la rétention des stocks. Ce qui entraine une concurrence déloyale. Nous devons nous assurer que tout le monde respecte les prix. Que les efforts du gouvernement en matière de réduction de certains contrôles et taxes à travers le maintien des prix de certaines denrées de première nécessité ne soient pas vains », a-t-elle souligné.