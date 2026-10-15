Congo-Brazzaville: Diplomatie - Les ambassadeurs de Russie et d'Égypte prennent leurs fonctions

15 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

Les ambassadeurs de la Fédération de Russie, Dmitriy Korepanov, et de la République islamique d'Égypte, Nazly Aly Ahmed Zaky Elfayoumy, ont présenté leurs lettres de créance au président Denis Sassou N'Guesso le 15 octobre à Brazzaville.

Avant de fouler le sol congolais, le diplomate russe Dmitriy Korepanov, qui est au service de la diplomatie depuis 1982, était ministre-conseiller à l'ambassade de Russie en République démocratique du Congo de 2009 à 2012. Il a assumé les mêmes fonctions au Zimbabwe de 2015 à 2019. En 2024, il a été ambassadeur de Russie au Gabon.

Par ailleurs, l'ambassadeur de la République islamique d'Égypte, Nazly Aly Ahmed Zaky Elfayoumy, a été chef de mission diplomatique de son pays en Irlande de 2020 à 2024. Avant de prendre ses fonctions à Brazzaville qui entretient des relations diplomatiques avec le Caire depuis 1964, la diplomate égyptienne a occupé le poste de sous-ministre adjoint des Affaires étrangères, chargée du protocole.

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