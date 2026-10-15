Congo-Brazzaville: BDEAC - Près de 130 milliards FCFA mobilisés pour les projets intégrateurs

La Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC) a levé 222 millions de dollars américains (près de 130 milliards de francs CFA) sur les marchés internationaux de capitaux, à l'occasion de sa première émission obligataire internationale réalisée le 13 octobre. Cette opération, qui marque une nouvelle étape dans la diversification de ses sources de financement, vise à renforcer sa capacité d'intervention en faveur du développement économique et de l'intégration régionale dans les six pays de la sous-région.

L'émission obligataire constitue une avancée importante dans la mise en oeuvre de son Plan stratégique 2023-2027, dénommé « Azobe ». À travers cette opération, la BDEAC entend accroître ses capacités financières afin d'accompagner plus efficacement les projets structurants dans les six États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les ressources mobilisées doivent notamment contribuer à accélérer les décaissements en faveur des infrastructures, de l'agriculture, de l'agro-industrie et du développement industriel, tout en soutenant l'intégration économique régionale.

Pour le président de la BDEAC, Dieudonné Evou Mekou, cette première émission obligataire internationale ouvre de nouvelles perspectives pour l'institution. Il estime que l'opération témoigne de la confiance croissante des investisseurs internationaux dans les fondamentaux financiers de la Banque, ainsi que de leur soutien à sa transformation et à sa modernisation. Elle confirme également, selon lui, le rôle grandissant de la BDEAC au sein de la communauté internationale des banques multilatérales de développement.

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L'opération a bénéficié de la participation de l'Africa Finance Corporation, en qualité d'investisseur d'ancrage stratégique, aux côtés d'autres investisseurs de premier plan. Cet engagement traduit le soutien de cette institution à la mission de la BDEAC en faveur du développement de l'Afrique centrale. Selon la Banque, les fonds mobilisés représentent une augmentation de près de 15 % de son total de bilan. Ils devraient ainsi lui permettre de renforcer ses interventions financières.

L'émission a été réalisée avec un taux de coupon en euros de 7,88 % par an, après la mise en place simultanée d'une couverture du risque de change entre l'euro et le dollar américain. L'échéance de l'emprunt est fixée à octobre 2029. Au-delà des ressources financières obtenues, la BDEAC entend consolider ses relations avec les investisseurs internationaux. À cet effet, elle s'est engagée à organiser des conférences semestrielles avec ces derniers et à publier, à la même fréquence, des présentations détaillant notamment le soutien de ses actionnaires, les performances de son portefeuille de prêts, ses financements et sa situation de liquidité. Ces mesures visent à renforcer la transparence financière et à établir une relation de confiance durable avec ses partenaires.

Cette première émission obligataire intervient après l'attribution à la BDEAC d'une notation internationale « Ba3 » par l'agence Moody's, en novembre 2025, assortie d'une perspective stable. Cette notation a été maintenue à l'issue de la revue annuelle de septembre 2026. Pour la Banque, cette opération constitue une première étape dans la construction d'un accès régulier et durable aux marchés internationaux de capitaux. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification des ressources, de poursuite des réformes et de consolidation des indicateurs financiers et opérationnels.